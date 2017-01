FÃ¼r SchneefÃ¤lle und ReifglÃ¤tte gerÃ¼stet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Winter naht - der Wetterbericht prognostiziert für die nächsten Tage Minusgrade und Schneefälle. "Am heutigen Dienstag sind drei bis vier Zentimeter Neuschnee angekündigt", sagt Marco Paulus, stellvertretender Leiter der Fürstenwalder Autobahnmeisterei, die für 120 Kilometer Strecke auf der A12 in beiden Richtungen zuständig ist. Nach der kurzen Stippvisite des Winters am Neujahrstag und am 2. Januar mit Schneegraupeln und Glätte sind die Männer des Winterdienstes in Alarmbereitschaft. "Die Autobahnmeisterei ist rund um die Uhr besetzt, und die Kollegen können bei Bedarf sofort ausrücken", sagt Marco Paulus. Besonders auf den Brücken über den Dehmsee und die Oder kann es zu Reifglätte kommen. Auch die Strecke durch die Rauener Berge ist besonders gefährdet. Schon in der Nacht von Neujahr zum 2. Januar sowie am Montagvormittag waren vier Winterdienstfahrzeuge auf der Autobahn bis zur Landesgrenze nach Polen im Einsatz. 800 Tonnen Salz hat die Autobahnmeisterei für diese Saison gebunkert.