Jede zweite Lampe abgeschaltet

Bad Freienwalde (MOZ) Zappenduster sei es in Teilen des Gewerbegebiets Altranft. Hans-Jürgen Labs, der am Rande des Gewerbegebietes wohnt, hat festgestellt, dass zahlreiche Straßenlampen in der Regenbogenallee, wo sich die Hauptwerkstatt der Stephanus-Werkstätten befindet, ausgefallen sind und sogar mehrere Lampen hintereinander nicht leuchten. "Ist das Schlamperei oder spart die Stadt jetzt Geld und Energie?", wollte der Altranfter am "Heißen Draht" der Märkischen Oderzeitung wissen.

"Die Stadt spart Energiekosten", bestätigte Olaf Schröder, Geschäftsführer der Firma Elektro-Schröder in Bad Freienwalde, die mit der Wartung der Lampen in diesem Gebiet beauftragt ist. Bei der Kontrollfahrt in Altranft Anfang Dezember des gerade vergangenen Jahres sei noch alles in Ordnung gewesen. Im Gewerbegebiet Altranft sei die Frequenz der Fahrzeuge und Fußgänger so gering, dass es die Stadt als gerechtfertigt ansieht, ab 22 Uhr jede zweite Straßenleuchte abzuschalten. In der Birkenstraße, einem fast beidseitig unbebauten Verbindungsweg der Hauptachsen, auf dem sich nach Sonnenuntergang gar nichts bewegt, seien sogar alle Straßenlampen nachts abgeschaltet, ergänzte Olaf Schröder. Es liege also kein Defekt vor, wie im Bauamt bei der Anfrage zunächst vermutet worden war.

Nicht nur in den Ortsteilen auch in der Kernstadt brennt in vielen Straßenzügen nachts nur jede zweite Lampe. Tobias Bauert, Sachbearbeiter für Tiefbau, Straßenreinigung und Winterdienst im Bauamt der Stadtverwaltung, der auch für die Straßenbeleuchtung zuständig ist, nannte als Beispiele die Weinberg- und die Goethestraße. Wo es technisch möglich ist, werde die Leuchtkraft der Lampen um 50 Prozent reduziert. "Der Bürger merkt das gar nicht, weil es bei tiefer Dunkelheit niemandem auffällt", erklärte Tobias Bauert.

Die Reduzierung der Leuchtkraft sei nur bei Lampen möglich, die auf LED-Technik umgerüstet seien, stellt Elektroingenieur Olaf Schröder klar.