Fahrrad-Praxis vor dem Aus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541637/

"Führerschein ohne Praxis", nennt Kreiselternsprecher Martin Hampel, was den Frankfurter Viertklässlern ab diesem Jahr bevorsteht. Gemeint ist die Fahrradausbildung, die Bestandteil des Lehrplans der vierten Klasse ist und in der Oderstadt bislang von den Grundschulen, dem Projekt Verkehrserziehung der Stiftung SPI und der Abteilung Prävention der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt durchgeführt wurde.

"Im ersten Halbjahr fand die Theorie im Sachkunde-Unterricht der Schulen statt, mit Beginn des zweiten Halbjahres kamen die Kinder für die praktische Ausbildung zu uns, die Polizei nahm die Prüfung ab", berichtet Stefan Schoerner vom Mehrgenerationenhaus Mikado, das ebenfalls von der Stiftung SPI betrieben wird. Elf Jahre war die Erzieherin Birgit Szameitat als Koordinatorin für das Verkehrserziehungs-Projekt auf dem Gelände des Internationalen Bunds (IB) am Südring zuständig, zu dem auch die Schulung von Lehrern, die Fußgängerausbildung für Kitakinder sowie Verkehrstipps für ältere und behinderte Menschen gehörten. Die 20-Stunden-Stelle sei knapp bemessen gewesen, aber Birgit Szameitat arbeitete mit Herzblut, bis sie sich im Juli 2016 beruflich veränderte. Stefan Schoerner übernahm ihre Aufgaben vorübergehend. Er sagt: "Wir wurden von der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses überrascht."

Der beschloss im September, den städtischen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro für das Verkehrserziehungs-Projekt zum 1. Januar 2017 zu streichen. Hintergrund sind Einsparungen im Bereich Jugendarbeit die von den Stadtverordneten bereits 2015 mit dem Haushalt und dem Haushaltsicherungskonzept beschlossen wurden.

Gegen diese Entscheidung haben Eltern an den Grundschulen mehr als 500 Unterschriften zusammengetragen. "Sie befürchten, dass die Kinder künftig nur noch theoretischen Unterricht im Rahmen der Fahrradausbildung bekommen", sagt Martin Hampel, der die Unterschriften im Namen des Kreiselternrates an die Stadtverwaltung übergeben hat. Zudem hätten nicht alle Kinder eigene Fahrräder - ein Problem, das in der Vergangenheit mithilfe von Leihfahrrädern aus dem Verkehrserziehungs-Projekt gelöst wurde. Ohne die Unterstützung der Stadt sehen sich weder die Stiftung SPI noch die Schulen in der Lage ist, das sehr erfolgreiche Projekt mit dieser Fachlichkeit aufrecht zu erhalten, mahnt Martin Hampel.

"Die Verkehrserziehung war ein inhaltlich wertvolles Angebot", sagt auch Ina Grahl vom Amt für Jugend und Soziales. Allerdings sei es angesichts der angespannten Haushaltslage keine Aufgabe der städtischen Kinder- und Jugendarbeit. Was in welchem Umfang künftig noch geleistet werden kann, soll am 21. Februar im Jugendhilfeausschuss diskutiert werden.