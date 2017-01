Fahrdienst, Kitas, Senioren-WG

artikel-ansicht/dg/0/

Wichtig: Der DRK-Blutspendedienst empfĂ€ngt Spender in Strausberg regelmĂ€ĂŸig im Vereinsdomizil der Lebenshilfe-WerkstĂ€tten, Am Biotop 24. Die nĂ€chsten Termine sind heute und am 19. Januar von 15 bis 19 Uhr. Am Donnerstag gehörte auch Harald Freud wieder zu © MOZ/Detlef Klementz

"Wir sind auf gutem Weg", sagt Frank Langisch. Als ein Beispiel dafür nennt er die Erneuerung des Fuhrparks, in die der Kreisverband rund 750 000 Euro investiert habe. Heute habe der Fuhrpark an die 70 Fahrzeuge und 85 Mitarbeiter im kreisweiten Einsatz, etwa die Hälfte davon in der Region Strausberg. Als wichtige Säulen des Fahrdienstes nennt er die Behindertentransporte, den Schülerspezialverkehr und den nichtbetreuungspflichtigen Krankentransport.

In dem Zusammenhang bedauert Frank Langisch schon, dass der Landkreis 2012 vom DRK den Rettungsdienst mit dem Ziel übernommen hat, es besser zu machen. "Der Beweis steht bislang noch aus", sagt der Geschäftsstellenleiter.

Und da er schon mal dabei ist, schiebt Frank Langisch noch einen weiteren Kritikpunkt in Richtung Landkreis nach. Konkret geht es um den Einstieg des Entsorgungsbetriebs EMO in die Altkleidersammlung. Damit würden die Stücke, die für alle anderen blieben, kleiner: "Und wir brauchen das Geld, das wir aus dem Weiterverkauf erlösen, zur Finanzierung des Ehrenamts." Es sei nämlich ein verbreiteter Trugschluss, dass ehrenamtliche Tätigkeit nichts koste. Was Langisch auch wichtig ist: Das DRK sortiere die besten Kleidungsstücke aus und bewahre sie in der Geschäftsstelle, Prötzeler Chaussee 4 a, für Bedürftige auf.

Doch das Aktionsfeld des DRK im Strausberger Raum mit seinen rund 150 hauptamtlichen Mitarbeitern ist viel breiter gesteckt. So gehören mittlerweile acht Kitas dazu: drei in Strausberg sowie je eine in Gielsdorf, Bollersdorf, Petershagen, Rüdersdorf und Klosterdorf.

Gleichfalls in DRK-Trägerschaft gibt es im Ortsteil Petershagen eine Senioren-WG, in der gegenwärtig vier ältere Menschen wohnen. Langisch erinnert daran, dass sie 2006 als Erste ihrer Art im Landkreis eingerichtet worden ist. Für die junge Generation gibt es den DRK-Jugendhilfeverbund, über den in Eggersdorf und Strausberg speziell junge Mädchen betreut werden. Nach wie vor voll belegt sind auch die Frauenschutzwohnungen.

Hoch geschätzt ist auch die ehrenamtliche Tätigkeit der Wasserwacht, die hauptsächlich am Straussee aktiv ist. Gute Arbeit attestiert der Geschäftsstellenleiter auch der sogenannten Sondereinsatzeinheit, die bei Katastrophen und schweren Verkehrsunglücken, beispielsweise mit Bussen, zum Einsatz kommt. Das 25-Mann-Team kümmert sich im Katastrophenfall laut Langisch vorrangig um die Versorgung der Betroffenen mit Essen, Trinken, Decken, Zelten usw.

Nicht unerwähnt lassen möchte Frank Langisch die sogenannten Bereitschaften. Durch sie wird beispielsweise bei Großveranstaltungen die Erste Hilfe abgesichert.

Bei der gleichfalls angebotenen Erste-Hilfe-Ausbildung gibt es diverse DRK-Lehrgänge - von lebensrettenden Sofortmaßnahmen bis hin zu Sportgruppen.

DRK-Kontakt- und Beratungsstelle, Prötzeler Chaussee 4 a, Tel. 03341 22926