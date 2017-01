Linienverkehr unter neuer Flagge

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Neujahrstag, Punkt Null Uhr, hat das neue Unternehmen Märkisch-Oderland Bus GmbH (Mobus)den Linienverkehr in den Altkreisen Seelow und Strausberg übernommen. Alle Linien wurden planmäßig bedient, aber es gibt in der Startphase noch einige Ecken und Kanten.

Auf dem großen Hof des Seelower Landwirtschaftsbetriebes nahe dem Krankenhaus herrscht an diesem Montag mehr Betrieb als sonst. Erst in der Nacht zuvor waren die letzten Busse auf das Gelände gebracht worden. Bis zur Silvesternacht war die Busverkehrsgesellschaft MOL für den Linienverkehr zuständig. Der Seelower Bereich hatte in der Hinterstraße seinen Sitz. Das Gelände dort ist nun verwaist.

Kein Busfahrer murrt, aber natürlich gehen an diesem ersten Tag im neuen Unternehmen bei vielen die Gedanken zurück. Mehr als 20 Jahre hatten sie in der Hinterstraße beste Bedingungen, so wie auch die Kollegen in Strausberg, die ebenfalls seit Montag an anderen Standorten - in Strausberg und in Neuenhagen - ihr Domizil haben. Die beheizten Bushallen waren ein Luxus, der für den langjährigen Platzhirsch letztlich auch die Kosten hat explodieren lassen. Er verlor die Ausschreibung der neuen Busverkehrsleistungen für die nächsten zehn Jahre an das Unternehmen Regionalbus Zwickau GmbH. Die wiederum ist ein Tochter-Unternehmen der Rhenus-Gruppe, eines der größten Logistikunternehmen in Deutschland.

"Ohne den starken Konzern im Hintergrund wäre diese quasi Über-Nacht-Umstellung sicher kaum so reibungslos möglich gewesen", sieht es Jörg Schleinitz vom Wirtschaftsamt des Kreises. Zumal der neue Betreiber fünf Monate später mit den Vorbereitungen beginnen konnte. Nachdem der Zuschlag erteilt worden war, hatte die Busverkehrsgesellschaft geklagt. Erst Ende August war die Klage vom Land abgewiesen worden, ging es in die Vertragsverhandlungen. Im Dezember unterschrieben Mobus und Landkreis als Aufgabenträger den Verkehrsvertrag.

Die Mobus fand in Seelow im Landwirtschaftsbetrieb einen Partner, der Flächen und Räume zur Verfügung stellte. In Windeseile wurden Teile des Betriebsgebäudes hergerichtet und auch ein großer Platz, auf dem nun die Busse stehen, gepflastert. Das Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeiter nahtlos übernommen - "zu den bisherigen Bedingungen", betont Mobus-Geschäftsführer Uwe Rößler. Er bescheinigt allen eine große Motivation. Natürlich gebe es zum Start noch Reibungspunkte, müsse sich vieles erst einspielen. Das habe man auch den Mitarbeitern gegenüber deutlich gemacht. So sind an diesem Montag in Seelow noch nicht alle Räume eingerichtet, fehlt auch noch eine kleine Küche, doch die Aufenthaltsbedingungen seien gut, sieht es Rößler. 25 Busse wurden von der alten Gesellschaft erworben. Insgesamt sind fast 80 Fahrzeuge im Dienst. Möglich wurde der Aufbau der Flotte durch Ankauf aus der Schweiz. "Die ältesten Busse sind Baujahr 2002", erklärt der Geschäftsführer. Sie entsprächen der EU-Norm, seien behindertengerecht und mit der nötigen Technik ausgestattet. Alle Linien seien am Montag nach Plan gefahren. In den nächsten Tagen bleibe jedoch einiges zu tun, ergänzt Rößler. So müssen an allen Haltestellen die neuen Busfahrpläne ausgehangen werden. In den beiden Altkreisen ist der neue Fahrplan wegen des Betreiberwechsel erst am 1. Januar in kraft getreten. Es gibt Veränderungen bei den Fahrzeiten und auch bei einigen Linien. In spätestens zwei Wochen sollen überall die neuen Fahrpläne hängen.

Schon ab Mittwoch greift hingegen eine Veränderung bei den Schülerfahrausweisen. Eltern waren über die Schulen informiert worden, dass sie einen neuen Fahrausweis - mit dem Passbild des Kindes - beantragen müssen. Man werde ein oder zwei Tage noch tolerant gegenüber Nachzüglern sein, sagt Uwe Rößler. Das Unternehmen habe zwischen Weihnachten und Neujahr sehr viele Schülerfahrausweise gestempelt und verschickt. Eltern, die bereits für das ganze Schuljahr den Eigenanteil gezahlt haben, geht nichts verloren. Ihre Kinder brauchen jedoch einen neuen Ausweis. Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die neue Gesellschaft nicht die Ausweise des alten Betreibers nutzen. Bei Fragen und Hinweisen können sich Nutzer jederzeit an das Unternehmen wenden, betont Uwe Rößler. Am Dienstag werde in Strausberg, dem Sitz der Mobus, die Telefonleitung geschaltet.

Mobus, Tel. 03341 449490, E-mail: info@mo-bus.de