Ursache des Feuers weiter unklar

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541643/

Verkohlte Reste: Ein Brand hat in der Nacht zum Neujahrstag das AußenbĂŒro des Stadtförsters an der alten Köhlerei vernichtet. Weil das Feuer zu spĂ€t bemerkt worden war, konnte die Feuerwehr nichts mehr retten.

Verkohlte Reste: Ein Brand hat in der Nacht zum Neujahrstag das AußenbĂŒro des Stadtförsters an der alten Köhlerei vernichtet. Weil das Feuer zu spĂ€t bemerkt worden war, konnte die Feuerwehr nichts mehr retten. © MOZ/Katrin Hartmann

Peter Rüffler kann es noch nicht fassen. Nur noch der Kachelofen mit dem Kaminanschluss und eine weitere Mauer ragen aus den verkohlten Resten. "Ich habe hier viele Unterlagen, Akten, Fachliteratur und Arbeitsmaterialien gelagert", berichtete Peter Rüffler, der am Montagvormittag zusammen mit der Feuerwehr und der Polizei vor den Resten stand.

Die Feuerwehr war um 10.23Uhr alarmiert worden. "Wir konnten nichts mehr machen", sagte Einsatzleiter Guido Bell. Ein Jogger hatte Feuer gemeldet. Als er vorbeikam, schlugen bereits die Flammen aus dem Giebel. Doch eine schnelle Alarmierung ist ohne Festnetzanschluss nicht möglich. Denn die Köhlerei befindet sich im totalen Funkloch, kein Handynetz funktioniert dort. In der Nacht sei niemand auf dem Gelände, dort wohnt niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Freienwalde eilte mit dem kompletten Löschzug und fünf Fahrzeugen einschließlich der Drehleiter zur Köhlerei. Auch die Feuerwehr Altranft rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Die meisten Einsatzkräfte kehrten bald wieder in ihre Depots zurück.

"Wir konnten nur noch ein paar Nachlöscharbeiten vornehmen", erklärte Guido Bell. Der Wind habe günstig gestanden, so dass nicht noch mehr Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen eine Finnhütte und eine weitere Holzhütte, die zur Waldschänke der Stephanus-Werkstätten gehören.

Das Gebäude selber sei von geringem Wert gewesen. Die Baracke sei Ende der siebziger Jahre als Waschraum für die Köhler gebaut worden, sagte der Stadtförster, dessen Hauptbüro sich in der ehemaligen Lehroberförsterei in der Melcherstraße in Bad Freienwalde befindet. Außer den beiden noch erhaltenen Mauern war die Baracke überwiegend aus Holz und Spanplatten gefertigt worden, die dem Feuer wenig entgegenzusetzen hatten.

Weit mehr als der materielle wiegt bei Peter Rüffler der ideelle Verlust. "Ich habe am Sontag gegenüber der Polizei einen Schaden von 15 000 Euro angegeben", sagte er. Dies sei wohl doch zu niedrig angesetzt gewesen. Die wesentlichen Zahlen habe er digital auf dem Computer. In dem Büro befanden sich aber auch persönliche Dinge, die sich seit 1996, als er mit der Arbeit dort begann, angesammelt hatten. Darunter seien 50 bis 60 forstliche Fachbereiche, teilweise dienstlich, teilweise im privatem Besitz, die er als Nachschlagewerke nutzte.

Ein Problem sei ferner, dass der Brand auch den Hauptelektroanschluss vernichtet hat, der sich für das komplette Gelände des Forstbetriebs in einem Anbau der Baracke befunden hat. "Wir brauchen dringend wieder Strom", sagte Peter Rüffler. Nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sei die Waldschänke, denn diese habe ihren eigenen Stromanschluss. Vernichtet haben die Flammen auch den Telefonanschluss des Büros. Wegen des fehlenden Mobilfunkempfangs kann der Festnetzanschluss Leben retten. Zudem nutzten die Waldarbeiter das Haus, um zur Toilette zu gehen oder sich die Hände gründlich zu wachen. Im Anbau befanden sich zudem Äxte und Werkzeuge, teilweise in privatem Besitz, die sich das Team im Laufe der Jahre an geschafft hatte. Viele Meter flogen Spraydosen mit spezieller Farbe, mit der geschlagenes Holz oder Bäume markiert werden. "Noch kann ich nicht fassen, was alles fehlt", sagte der Stadtförster. In den Trümmern liegt auch noch ein verkohltes Eulen-Symbol. "Es ist gebrannt aus Ton", so der Förster.

Ein Kriminaltechniker der Polizei nahm Proben und suchte nach Spuren. Die Auswertung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher gibt es bisher keine Angaben zur möglichen Brandursache. "Einen Einbruch können wir ausschließen", sagte Peter Rüffler. Die Eingangstür sei unbeschädigt und verriegelt gewesen. Gitter, die vor den Fenstern montiert waren, befinden sich unter den Resten.