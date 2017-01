Auf Wachstumskurs

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg (MOZ) Mehr als 5000 Besucher wurden im vergangenen Jahr im Wettermuseum in Lindenberg begrüßt. Der Kreis weiß den Zuspruch, den die Einrichtung erhält, zu schätzen und unterstützt den betreibenden Verein in diesem und den kommenden zwei Jahren jährlich mit 30 000 Euro.

"Damit sind die Betriebskosten fast gedeckt", sagt Schatzmeisterin Gabriele Weitzel und schmunzelt. Ein Blick in einen von ihren vielen dicken Ordnern im Büro verrät: Tatsächlich lagen sie 2014 sogar bei knapp 50 000 Euro. Trotzdem ist die finanzielle Förderung durch den Landkreis für den betreibenden Verein eine große Hilfe, weil so frei werdende Gelder beispielsweise für Personalkosten genutzt werden können.

Insgesamt zehn Personen sind im Museum beschäftigt, Maßnahmen-Teilnehmer, Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und Ehrenamtliche. Bisher war auch Gabriele Weitzel hauptsächlich ehrenamtlich tätig. Ab dem 1. Januar hat sie eine Vollzeitstelle im Museum. Die gebürtige Berlinerin ist Gründungsmitglied des Wettermuseums e. V. und führt die Geschäfte von Verein und Museum. Sie macht die Buchhaltung, kocht im Bistro, experimentiert mit Schulklassen und organisiert Veranstaltungen wie das zehnjährige Jubiläum im vergangenen Jahr. Sie ist Projektleiterin, Personalsachbearbeiterin und Qualitätscoach.

Neben personellen soll es 2017 weitere Veränderungen im Museum geben. "Wir träumen von einem Erweiterungsbau", sagt Bernd Stiller, der Vorsitzende des Wettermuseums-Vereins. "Wir brauchen mehr Platz, um mit Schülern arbeiten zu können", fügt Gabriele Weitzel an. Mehr Fläche wünscht sich der Verein aber nicht nur für seine Bildungsarbeit, sondern auch, um Exponate zu archivieren. Zurzeit lagern einzelne Sammelobjekte in großen und kleinen Kisten in einem Raum der Gemeinde in Tauche, beim Deutschen Wetterdienst, bei der O & M Bau-Gesellschaft in Herzberg und bei der Firma Krüger Metallbau in Lindenberg.

Ein Museumspark schwebt Bernd Stiller, dem Mann mit den Visionen, zudem vor. "Weil wir Museumsstücke wie Wolkenhöhen- und Sichtweitemesser haben, die man nur im Außenbereich zeigen kann", erklärt er. Wenn es nach Gabriele Weitzel geht, dann soll auch eine Sonderausstellung realisiert werden. "Ein Museum muss zischen und knallen", sagt sie und lacht herzlich.

Rund 65 Vereinsmitglieder hat der betreibende Verein. "Nicht nur Wetterleute", wie der Vorstand betont. "Auch Lehrerinnen und Schulleiter, Köche und Geschäftsführer, Schülerinnen und Studenten, Rentner und Ärzte gehören dazu." Im Moment wird intensiv um weitere Mitstreiter geworben. Denn die Kulturstiftung des Bundes hat den Wettbewerb "Call for Members" (auf Deutsch: Aufruf zur Mitgliedschaft) eingeläutet, um die kulturelle Arbeit von Vereinen in den ostdeutschen Flächenländern zu unterstützen. Diejenigen Vereine, die bis Juni 2017 die meisten neuen Mitglieder gewinnen, erhalten für jedes neue Mitglied eine Prämie von 50 Euro, begrenzt auf 5000 Euro. Gabriele Weitzel rechnet vor: Wenn 35 Mitglieder hinzugewonnen würden, wären das mehr als 1700 Euro Prämie plus fast 1000 Euro Mitgliedsbeiträge.

Im Wettbewerb der Kulturstiftung kämpft das Team um Bernd Stiller auch um einen von drei Sonderpreisen in der Kategorie "Kooperation". Es winken Preisgelder in Höhe von bis zu 15 000 Euro. Kooperationspartner des Wettermuseums e. V. ist der Verein Weitblick aus Burg im Jerichower Land. Weitblick betreibt mit Helfern das "Burg-Theater", das älteste Kino Deutschlands. Eine Idee für das Preisgeld gibt es in Lindenberg schon: Eine Ausstellung über den Meteorologen Richard Aßmann.