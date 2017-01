EntschÃ¤digt wird, wer kommt

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Einfache Feuerwehrleute bekommen in Schöneiche ihren Aufwand nicht mehr pauschal abgegolten, sondern werden für ihre Teilnahme an Übungen entschädigt. So sieht es eine neue Satzung vor, die seit dem 1. Januar in Kraft ist.

Der Leitgedanke der Änderung der Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung war es, sich stärker auf den Kerngedanken zu orientieren, der in dem Wort steckt. Der Aufwand, der mit dem Ehrenamt verbunden ist, soll abgegolten werden. "Eine Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit erfolgt nicht", heißt es ausdrücklich in der Präambel der Satzung, die im Dezember ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung - von Philip Zeschmann - beschlossen wurde.

Bisher bekamen die Schöneicher Feuerwehrleute eine pauschale Entschädigung von 120 Euro im Jahr. Die ist komplett gestrichen, stattdessen erhalten die einfachen Wehr-Mitglieder fünf Euro für jeden Übungsabend, an dem sie teilnehmen. Regulär findet ein solcher Abend alle zwei Wochen statt, sagt Wehrführer Sven Majewski. Er spricht von mehr Gerechtigkeit durch die neue Satzung. "Wenn ein Kamerad im Schichtdienst arbeitet und deshalb nur zu jedem zweiten Übungsabend kommt, hat er damit weniger Aufwand als einer, der jedes Mal dabei ist", sagt er. Außerdem habe es entsprechende Hinweise auch des Finanzamts gegeben.

Mehr Aufwand - das haben jetzt auch alle Beteiligten, weil die Anwesenheit bei Übungsabenden genau dokumentiert werden muss. Zu Majewskis Pflichten gehört es, die Korrektheit aller Aufzeichnungen zu bestätigen, damit zum 1. Dezember die Aufwandsentschädigungen ausbezahlt werden. Wirklich neu in der geänderten Satzung ist außerdem, dass die Ausbilder für ihren Aufwand entschädigt werden. Für einen Regelübungsabend erhalten sie 12,50 Euro, bei einer Sonderausbildung, die länger als vier Stunden dauert - das ist dann meist an Wochenenden - bekommen sie 12,50 Euro pro Stunde.

Ansonsten sind mehrere Entschädigungssätze angepasst worden, ohne dass sich die Prinzipien geändert hätten, nach denen sie gewährt werden. Einsatzkräfte bekommen fünf Euro für jede Einsatzteilnahme; bisher waren es drei Euro. Auch der Wehrführer und andere Mitglieder der Wehrleitung, außerdem der Jugendwart, bekommen mehr. Am stärksten steigt die Entschädigung beim Jugendwart und beim stellvertretenden Wehrführer, um 240 Euro. Für die Gemeinde steigen die voraussichtlichen jährlichen Kosten von 19 380 auf 26 592,50 Euro.

Bei der Änderung habe man sich auch an anderen Gemeinden orientiert, sagt Majewski. Die Beschlussvorlage der Gemeindevertretung führt unter anderen Beispiele aus Hoppegarten und Fürstenwalde auf. Grünheide zahlt nach Dienstgrad - ein Feuerwehrmann erhält zehn Euro im Monat. In Erkner und Woltersdorf sehen die einschlägigen Satzungen für einfache Einsatzkräfte keinerlei Entschädigung vor. In Gosen-Neu Zittau hat Detlef Wiese, Gemeindevertreter und Gosener Wehrführer, das Thema wiederholt angesprochen, auch im Spreenhagener Amtsausschuss. Offen blieb genau das, was jetzt in Schöneiche entschieden worden ist: nach welchen Prinzipien es gehen soll. Darüber soll, auch im Licht der Satzungen anderer Gemeinden, in einer Arbeitsberatung diskutiert werden.