(MOZ) Was für ein Fehlstart: Das Bahnwerk in Eberswalde hat endlich einen neuen Eigentümer - und der fängt sein Wirken mit Kurzarbeit an. Nachdem er Tage zuvor noch betriebsbedingte Kündigungen oder sogar eine Insolvenz an die Wand gemalt hatte. Selbst wenn die jetzt ins Feld geführten massiven Brandschutzprobleme tatsächlich spät erkannt worden sein sollten und sich die Gewerkschaft weniger kompromissbereit zeigt, als der Investor das erwartet hat, ist das wahrlich keine Meisterleistung.