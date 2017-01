Der Terror hat die TÃ¼rkei im Griff

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das neue Jahr in der Türkei begann, wie das alte endete: mit einem Terroranschlag. Diesmal war es eine Silvesterparty, unter den Zielen in der Vergangenheit waren aber auch politische Kundgebungen, Hochzeitsgesellschaften, Fußballfans, Touristenattraktionen und natürlich auch Polizei und Militär. Die Urheber kommen aus Kreisen der Terrormiliz Islamischer Staat und militanter Kurden. Nicht zu vergessen ist auch der Putsch von Teilen des Militärs im Sommer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541647/

Dass 2017 besser wird als 2016 - die Hoffnung muss wohl eher mit Skepsis betrachtet werden. Die Regierung von Präsident Erdogan kündigt zwar immer Vergeltung an - da ist von Ausmerzen und Ausrotten der Täter die Rede -, doch jedes Mal überführen noch blutigere Anschläge solche Worte der Lüge. Es sind Phrasen, mit denen allenfalls die nächste Stufe der Eskalation eingeläutet wird. Sicherheit schaffen sie nicht.

Man kann Erdogan nicht davon freisprechen, einen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet zu haben. Als militante Kurden voller Argwohn ob ihrer künftigen Rolle angesichts des von Erdogan begonnenen Aussöhnungsprozesses wieder mit dem Bomben anfingen, schlug der Präsident mit voller Härte zurück; auch er inzwischen voller Argwohn, eine erstarkende moderate kurdische Kraft könne seine Machtambitionen gefährden. Es gibt Bilder von kurdischen Städten in Ostanatolien, die denen Aleppos kaum nachstehen.

Erdogans anderer Feind ist der IS, den er freilich lange gepäppelt hat. Er bot ihm Rückzugsräume, bis er ihm auf internationalen Druck schließlich den Krieg erklärte. Nun hat der IS aber offensichtlich eine Infrastruktur in der Türkei, die von den Sicherheitsbehörden nicht mehr zu kontrollieren ist. Verliert der IS in Syrien und dem Irak weiter Terrain, wird er verstärkt in der Türkei agieren.

Im Kampf gegen den Terror von Kurden und IS verdient die Türkei jede Unterstützung. Die Europäer, die dabei an erster Stelle gefragt sind, täten sich allerdings leichter damit, wenn Erdogan sich an demokratisch-rechtsstaatliche Prinzipien hielte. Seit dem gescheiterten Militärputsch steht aber Erdogan-Kritik in der Türkei per se unter Terrorverdacht und wird unbarmherzig verfolgt. Das macht jede konstruktive Zusammenarbeit mit Ankara schwierig. Dennoch ist das Land zu groß und zu wichtig, als dass es sich selbst überlassen bleiben darf. Es ist auch zu nah - was dort passiert, hat unmittelbare Auswirkungen auch auf Europa. Es ist eine riesige Herausforderung.