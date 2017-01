Polizeibericht Eberswalde vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Aus dem Stadtgebiet Eberswalde wurde der Polizei im Verlauf des Sonntags der Diebstahl zahlreicher Fahrzeugkennzeichen gemeldet. Betroffen waren Fahrzeugbesitzer, die die Autos in der Fritz-Weineck-Straße, der Robert-Koch-Straße sowie der Coppistraße abgestellt hatten. Es kamen nicht nur Barnimer Kennzeichen weg, sonders es fehlten auch Kennzeichentafeln aus Hamburg oder der Uckermark. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Pkw stößt mitTraktor zusammen

Liepe. Nach einem Unfall musste die Liebknecht-Straße am Montag zwischen 7.40 und 9.40 Uhr gesperrt werden. Eine Autofahrerin war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Traktor zusammengestoßen. Die 55-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhausgefahren. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Autofahrt trotzAlkoholgenuss

Ahrensfelde. In der Ahrensfelder Dorfstraße haben Polizisten am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug aus dem Landkreis Oberhavel zur Kontrolle angehalten. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr. Der Schnelltest ergab 1,15 Promille. Für den 37-Jährigen war damit die Fahrt beendet. Er musste ins Bernauer Krankenhaus zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Heißes Fett wirdzum Brandherd

Bernau. Am Sonnabendvormittag wurde eine Mieterin in der Kleiststraße abgelenkt, nachdem sie Öl zum Erhitzen auf den Herd gestellt hatte. Wenig später stand der Topf in Flammen. Löschversuche vergrößerten das Feuer noch. Die Feuerwehr musste eingreifen. Mit einer Rauchvergiftung kamen die Frau und ihr Mann ins Krankenhaus.