Mais und Spargel setzen Storch zu

Oranienburg (OGA) Die Ausweitung der Anbauflächen für Mais und Spargel in Oberhavel sorgt für einen Rückgang des Nahrungsangebots für Weißstörche. Die Population nimmt daher ab.

AbendfĂŒtterung im vergangenen Juli in Wensickendorf: Die Jungstörche reagieren mit wildem FlĂŒgelschlag. © privat

Roland Heigel, Storchenbeauftragter im Altkreis Oranienburg, zieht eine negative Storchenbilanz für 2016. "Schlecht, schlecht, schlecht", antwortet Heigel auf die Frage nach der Entwicklung der Störche im Südkreis. Viele Nester seien in diesem Jahr leer geblieben. Heigel führt das auf das schlechter werdende Nahrungsangebot zurück. Zunächst sei es im Frühjahr zu trocken gewesen - die Störche fanden keine Regenwürmer. Später hätten mehrere Starkregenfälle einige Jungvögel verenden lassen. Durch Nahrungsmangel sei aber auch Nachwuchs in den Horsten regelrecht verhungert. Insgesamt hätten die Storchenpaare weniger Junge großgezogen. Seit 2011 geht die Zahl der Jungstörche im Südkreis kontinuierlich zurück - von 81 Störchen auf zuletzt 49.

Das ganze Jahr über fehlten den Störchen freie Wiesen und Pferdekoppeln zur Futtersuche. "Die Vermaisung der Felder ist ein Problem. Auf Maisfeldern findet der Storch keine Nahrung", sagt Heigel. Das gelte auch für die hermetisch mit Folien abgedeckten Spargelfelder. "Bei Beetz und Kremmen ist die Landschaft verspargelt", kritisiert Heigel.

Die Anbauflächen wurden in den vergangenen Jahren ausgeweitet. Mais wird als Futter und insbesondere zur Biogasherstellung angebaut. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurde2016 in Oberhavel auf 7 500 Hektar Silomais angebaut. Das entspricht elf Prozent der gesamten Anbaufläche. Spargel wuchs auf 780 Hektar, was 1,1 Prozent der Anbauflächen entspricht.

Wiederholt hatten Naturschutzverbände die Ausweitung des Spargelanbaus kritisiert, weil sie Lebensraum und Nahrungsquellen von Vögeln reduzierten. "Wenn kleine Singvögel verschwinden, merken wir das nicht so schnell", sagt Heigel. "Aber wenn der Storch nicht mehr da ist, sehen wir das sofort. Das ist ein Alarmzeichen."