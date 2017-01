Polizeibericht Schwedt vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541650/

Prenzlau. Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in den Prenzlauer Igelpfuhl gerufen. Anwohner hatten Gerüche wahrgenommen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Die Beamten fanden in den Räumen des Mieters zwei hochgewachsene Cannabispflanzen, Setzlinge und weitere szenetypische Utensilien. Der 35-Jährige hat sich nun einem Ermittlungsverfahren zu stellen. Alle zum Drogenkonsum aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Unfallflucht über fremdes Grundstück

Uckerland. AmMorgen des 1. Januar bemerkten Anwohner von Wilsickow, wie ein Auto gegen einen Zaunsockelstieß,der Fahrer dann über das Grundstück weiterfuhr. Bei der Flucht in Richtung B 104 riss die Ölwanne des Fahrzeugs auf und der Fahrer ließ das Fahrzeug stehen. Polizisten machten den Fahrzeugnutzer ausfindig. Ob dieser mit den Geschehnissen in Zusammenhang zu bringen ist, prüfen Kriminalbeamte. Der Gesamtschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Lebensgefährtenausgesperrt

Schwedt. In der Nacht zum Montag rief ein 54-Jähriger telefonisch die Polizei, da ihn seine alkoholisierte Lebensgefährtin auf den Balkon ausgesperrt hatte. Die Beamten befreiten den Mann aus der misslichen Situation. Als die Frau ihren Partner wieder anging, verwiesen die Beamten sie der Wohnung.

Zigarettenautomat beschädigt

Boitzenburger Land. Am 1. Januar wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Blumenstraße von Warthe ein Zigarettenautomat beschädigt worden sei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte den Automaten gewaltsam geöffnet hatten, um an Ware sowie Bargeld zu gelangen. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

Bushaltestellezerstört

Prenzlau. Angezeigt wurde der Polizei am Sonntag, dass die hintere Scheibe der Bushaltestelle „Igelpfuhl“ zerstört worden sei. Wer das Sicherheitsglas zertrümmert hat, das ermittelt nun die Kriminalpolizei Uckermark.