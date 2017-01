Polizeibericht Oranienburg vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf. Beim Ausparken am Friedhof in der Birkenwerderstraße touchierte ein 74-jähriger VW-Touran-Fahrer zwei weitere Autos und drehte sich mit seinem Fahrzeug um 180 Grad. Dabei schob er ein Fahrzeug gegen einen Baum, wollte dann aber selbst weiterfahren. Passanten stoppten ihn. Der Mann hatte gesundheitliche Probleme. Später entfernte sich der Mann, dem zuvor der Führerschein abgenommen worden war, unberechtigt vom Unfallort. Es wird ermittelt. Er konnte sich später nicht mehr erinnern.

Einbrüche zu Silvester

Oberhavel. Einbrecher nutzten in Oberhavel abwesende Hausbesitzer, um in Häuser einzusteigen. In der Auguststraße in Glienicke wurde ein Haus aufgebrochen, in der Mühlenbecker Straße in Schildow verschwand Geld, 350 Euro Schaden entstanden in einer Wohnung in der Stauffenbergstraße in Hennigsdorf.

Gegen Baum gefahren

Oranienburg. Ein 33-jähriger Alfa-Romeo-Fahrer kam am Sonnabend auf der Kreuzung Artur-Becker-Straße/Friedrich-Engels-Straße von der Fahrbahn ab. Erst an einem Baum blieb er stehen. Die Polizei stellte später in der Atemluft des Mannes 0,27 Promille fest. Auch gab es sehr widersprüchliche Aussagen, die noch geprüft werden müssen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um eine Ölspur zu beseitigen.

Verletzte durch Auffahrunfall

Birkenwerder. Bei einem Auffahrunfall am Sonnabend in der Hauptstraße von Birkenwerder, Höhe Autobahnbrücke, wurde das sechsjährige Kind der Fahrerin verletzt. Beide Fahrzeugführerinnen in den beteiligten Autos verletzten sich leicht. Der aufgefahrene Peugeot war Schrott.

Aus der Kurve getragen

Großmutz. In einer Rechtskurve kam am Sonnabend um 12 Uhr ein Fahrer mit seinem Citroen von der Straße ab und landete in der Gegenspur. Dann lenkte der Mann gegen und geriet an einen Baum. Am nächsten blieb er frontal hängen. Vier Insassen wurden verletzt und in die Ruppiner Kliniken gebracht.

Radfahrer bleibt hängen

Schildow. Ein 22-jähriger Radler blieb mit seinem Gefährt am Sonntag an einer Bordsteinkante in der Bahnhofstraße hängen und stürzte. Dabei brach er sich unter anderem einen Zahn ab. Die Polizei stellte in der Atemluft 1,86 Promille fest. Der Mann kam ins Krankenhaus.

7000 Euro Sachschaden

Birkenwerder. 7 000 Euro Schaden entstanden nach einem Einbruch in der Friedrich-Engels-Allee. Elektronik, Schmuck und Golfschläger nahmen die Diebe mit.