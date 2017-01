Polizeibericht Strausberg vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel. Auf der B 168 zwischen Tiefensee und Prötzel kam der Fahrer eines Skoda am 2. Januar gegen 5.40 Uhr in Höhe Stadtstelle von der Straße ab. Dann streifte er mit seinem Auto einen Baum und verletzte sich dabei am Kopf. Der 31-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Sachschaden wurde auf 5000 Euro geschätzt.

Tresorherausgerissen

Strausberg. Unbekannte brachen in der Landhausstraße in die Räume einer Praxis ein und stahlen zwischen dem 31. Dezember und dem 1. Januar nachmittags einen Tresor. Der wurde mit Gewalt aus seiner Verankerung gerissen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt zum Diebstahl im besonders schweren Fall. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Anzeigentafel zerstört

Strausberg. In der Silvesternacht zerstörten Unbekannte mit pyrotechnischen Erzeugnissen die Anzeigentafel einer Schnellrestaurantkette. Der Schaden war mit 500 Euro angegeben.

Motorrad gestohlen

Hoppegarten. Aus dem Neubauernweg stahlen Unbekannte zwischen dem 28. Dezember und dem 1. Januar ein Motorrad KTM im Wert von rund 8000 Euro. Das Zweirad stand in einem Hundezwinger auf einem Privatgrundstück.

Verschmortes Kabel

Rüdersdorf. Ein schmorender Sicherungsschrank eines Geldinstituts im Zentrum von Rüdersdorf verursachte starken Rauch und Geruch. Die Feuerwehr war am 1. Januar gegen 9.30 Uhr gerufen worden und suchte unter Nutzung von schwerem Atemschutz nach dem Verursacher. Gelöscht wurde mit einem CO2-Löscher.