Polizeibericht Neuruppin vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541654/

Wittstock (RA) In einem Heim für Jugendliche an der Rheinsberger Straße in Wittstock soll ein 16-Jähriger in der Nacht zum Freitag Mitbewohner bestohlen haben. Der junge Mann war in die verschiedenen Schlafzimmer geschlichen und hatte sich die Smartphones geschnappt. Insgesamt vier der Geräte sackte er für sich ein und türmte. Der Sachschaden liegt bei 1 500 Euro.

Ein Dieb, der gerne böllert

Kyritz (RA) Feuerwerkskörper im Wert von neun Euro hat ein 57-Jähriger in Kyritz stehlen wollen. In einem Supermarkt an der Pritzwalker Straße steckte er sich am Silvestertag um 12 Uhr die Böller ein, um sie an der Kasse vorbeizuschleusen. Allerdings erwischten ihn die Verkäuferinnen dabei. Weil er seine Personalien nicht herausgegeben wollte, wurde die Polizei geholt und er musste die Ware zurückgeben.

Unter Drogen Unfall verursacht

Kyritz (RA) Unter Drogen hat ein 23-jähriger Volvo-Fahrer am Neujahrstag seinen Wagen gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Nach dem Unfall auf der Kyritzer Schulstraße konnte der Mann zudem keinen Führerschein vorlegen, weil er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Drogenvortest schlug auf Amphetamine und Kokain an.

Autolack zerkratzt

Roddahn (RA) Ein Hyundai ist in der Nacht zu Sonnabend an der Roddahner Dorfstraße beschädigt worden. Unbekannte hatten den Lack an den Türen auf der Fahrerseite zerkratzt. DerSchaden liegt bei 100 Euro.