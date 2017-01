Polizeibericht Neuruppin vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gottberg (RA) Feuerwerkskörper machen nicht nur Krach und sehen für wenige Augenblicke schön aus. Sie können auch Schaden anrichten. Das musste eine 52-Jährige in Gottberg am Neujahrstag feststellen. Als sie am Nachmittag zu ihrem Auto kam, das auf einem Grundstück an der Dorfstraße stand, lagen darauf Raketen- und Böllerreste. Als diese beiseite geräumt waren, wurden Brandstellen am Lack sichtbar. Schaden: rund 1 500 Euro.