Polizeibericht Freienwalde vom 02.01.2017

Liepe. Die Fahrerin eines Ford hat sich am Montag bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Die 55-Jährige war in den Gegenverkehr geraten und mit einem Traktor zusammengestoßen. Zwischen 7.40 und 9.40 Uhr musste die Karl-Liebknecht-Straße voll gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

31-Jähriger streift Baum mit Pkw

Prötzel. Ein 31-jähriger Mann hat sich bei einem Autounfall am Kopf verletzt. Der Skoda-Fahrer war am Montag auf der B 168 zwischen Tiefensee und Prötzel und kam in Höhe Stadtstelle von der Straße ab. Mit seinem Pkw streife er dabei einen Baum und zog sich Verletzungen zu. In einem Krankenhaus wurde der Mann ambulant behandelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.