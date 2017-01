Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541658/

In Müllrose haben Unbekannte über den Jahreswechsel versucht, in ein Gebäude der Wasserwacht am Westufer des Sees einzubrechen. Die Täter zerschlugen Scheiben und richteten so einen Schaden von rund 1000 Euro an. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie aber trotzdem nicht in das Objekt. Im Umfeld fanden die Polizisten mehrere Einbruchswerkzeuge, die sichergestellt wurden. Die Untersuchungen dauern an.

Altkleidercontainer in Flammen

In Falkenhagen haben Feuerwehrleute am Neujahrsmorgen einen größeren Schaden verhindert. Am Gutshof in der Ernst-Thälmann-Straße brannten um 7.30 Uhr zwei Altkleidercontainer. Das Feuer griff auf angrenzende Gebäude über. Fenster und Teile des Dachstuhls wurden beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Es wird Brandstiftung vermutet.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Rosa-Luxemburg-Straße. Am Mittwoch wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Booßen auf der Wulkower Straße gemessen.

Feuerwehr

Blitzer