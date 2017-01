Polizeibericht Seelow vom 02.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Altkleidercontainer stehen in Flammen

Falkenhagen. Die Feuerwehr verhinderte am Sonntagmorgen einen größeren Schaden an der Ernst-Thälmann-Straße. Am Gutshof brannten um 7.30 Uhr zwei Altkleidercontainer. Das Feuer griff auf angrenzende Gebäude über. Fenster und Teile des Dachstuhls wurden beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Ermittelt wird nun wegen Brandstiftung.

Brandstifter zündet Bauschutt an

Neuhardenberg. Am Neujahrsmorgen ist die Feuerwehr in die Karl-Marx-Allee zu einem Brand gerufen worden. Ein unter Denkmalschutz stehendes, unbewohntes Haus brannte. Darin befand sich Bauschutt, von dem das Feuer ausging. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Müllbehälter brennen

Seelow. In der Erich-Weinert-Straße brannten am Sonntag, gegen 5.30 Uhr, zwei Müllgroßbehälter. Sie standen auf dem Müllplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei 1000 Euro.