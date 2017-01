Wo sind die Angebote?

artikel-ansicht/dg/0/

Das Problem ist allerdings nicht das geringe Interesse von Schülern und Eltern, wie man es immer wieder aus dem Bildungsministerium zu hören bekommt und wie es auch Woidke erneut beklagt. Sondern, dass es in den zweieinhalb Jahrzehnten seit Mauerfall und Grenzöffnung auch an Oder und Neiße nicht gelungen ist, ein kontinuierliches Polnisch-Angebot an einzelnen Schulen zu installieren. Das fängt bei fehlenden Sprachlehrern an und hört bei der Veränderung der Lehrpläne auf.

Ganz im Gegenteil: Traurige Tatsache ist leider, dass vielen Initiativen, die sich für eine Verbesserung engagiert haben, Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. Ganz aktuell braucht etwa eine Initiative für eine zweisprachige Schule in Frankfurt politische und organisatorische Unterstützung. Die Landesregierung sollte dafür ein Dienstleister sein und nicht Behinderer.