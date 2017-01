FÃ¼nf Finger locken nach Kraatz

artikel-ansicht/dg/0/

Kraatz (GZ) Am Neujahrsmorgen seinen inneren Schweinehund zu überwinden - um am Vormittag bei einer geselligen Wanderung mitzumachen, egal ob es stürmt oder schneit: Das Kunststück vollbringen immer wieder die Teilnehmer der Exkursion, zu der Marina und Harald Hillebrand in Kraatz einladen. So auch am vergangenen Sonntag. Erneut lockte der Fünffingerstein mit seinen Legenden, die sich um das Artefakt ranken.