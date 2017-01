400 Kilogramm illegales Feuerwerk beschlagnahmt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Die Bundespolizei hat im Raum Frankfurt (Oder) im Dezember fünf mal so viel illegales Feuerwerk beschlagnahmt wie ein Jahr zuvor. Insgesamt seien in und um Frankfurt mehr als 400 Kilogramm illegale Böller sichergestellt worden. 82 Kilogramm waren es im Dezember 2015, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Steigerung sei im Wesentlichen auf große Einzelfunde zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.