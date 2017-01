Gewerbeobjekt steht noch immer leer

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Für ein wenig Euphorie sorgte die Ankündigung des Eigentümers des Einkaufszentrums Grünstraße im vergangenen Jahr, dass es gelungen sei, einen Nachmieter für den seit Anfang 2016 leerstehenden Kaiser's-Markt in Zehdenick gefunden zu haben. Womöglich noch im Oktober könne die Immobilienfirma Vollzug vermelden. Der alte Verbrauchermarkt solle einem Neubau weichen. Doch auf die angekündigte Mitteilung wartet die Stadtverwaltung Zehdenick nun schon seit Monaten. "Wünschenswert wäre, dass die avisierten Entwicklungen auf den Flächen des Einkaufszentrums Nord schnellst möglich umgesetzt werden können", schreibt Bürgermeister Arno Dahlenburg in seiner Neujahrsbotschaft. Bis Ende Dezember lag die Information, dass die zwischen dem privaten Eigentümer und den neuen Nutzern der Flächen vorbereiteten Verträge unterzeichnet worden sind, noch nicht vor. Damit bleibt auch unklar, wann die Drogeriekette Rossmann ihre Filiale an diesem Standort eröffnen wird.

