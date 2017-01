Zuversicht trotz Kurzarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nach einer Belegschaftsversammlung sind die meisten Mitarbeiter der EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH am Montagmorgen wieder nach Hause geschickt worden. Der Neustart am von der Deutschen Bahn AG übernommenen Standort erfolgt mit Kurzarbeit. Dennoch herrscht Zuversicht.

"Eigentlich blicke ich optimistisch in die Zukunft, es wird schon weitergehen", sagt Stefan Bülow (22) aus Eberswalde, als er mit seinen Kumpels Roy Berger (25) aus Bad Freienwalde und Raik Ruhnke (21) aus Finowfurt bereits gegen 9 Uhr aus dem Werktor tritt. Aller Anfang sei schwer, fügt der Ex-Bahnwerker hinzu, der im vorigen Sommer ausgelernt hat und sagt, dass er Gehaltseinbußen hinnehme wenn er dafür nicht zu pendeln brauche. "Wir sehen jedenfalls keinen Grund, uns anderswo zu bewerben", ergänzt Roy Berger. "Wer andere Prioritäten gesetzt hat, ist doch schon längst weg", betont auch Raik Ruhnke.

An der Belegschaftsversammlung im Kultursaal des ehemaligen Reichsbahnausbesserungs- und späteren Bahnwerkes durften außer Bürgermeister Friedhelm Boginski und Jan König, dem Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Rathaus, nur die Mitarbeiter teilnehmen, die einem Betriebsübergang zugestimmt hatten. "153 Kolleginnen und Kollegen sind noch dabei", sagt Andreas Hoffmann, der Vorsitzende des Betriebsrates, der wie der Bürgermeister ans Werktor kommt, um Fragen zu beantwortet. Unbefugten sei der Zugang zu verwehren, hatte die Werksleitung den Wachschutz am Schlagbaum angewiesen. Dies gelte ausdrücklich auch für Medienvertreter. Und selbst telefonisch ist Heiko Prötzsch, der zum Werksleiter der EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH beförderte Projektleiter für den Betriebsübergang, nicht zu sprechen. Daher werden alle Informationen, die der Werkleiter auf der Versammlung verkündet hat, von Dritten öffentlich verkündet: von den wenigen Beschäftigten, die bereit sind, am Werktor Fragen zu beantworten, vom Betriebsrat und vom Bürgermeister.

Demnach beginnt der neue Betreiber, eine Tochterfirma des Investors Quantum Capital Partners AG mit Sitz in München, in Eberswalde mit Kurzarbeit. Nur wenige Beschäftigte werden nicht nach Hause geschickt. Sie sind unter anderem mit einer umfassenden Inventur betraut.

Wie lange die meisten Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt sind, weiß der Betriebsratsvorsitzende nicht. Es sei mit einem Zeitraum von zwei, drei Monaten zu rechnen, sagt Andreas Hoffmann. "Der Neubeginn ist schwieriger, als sich alle gewünscht hätten", urteilt auch der Bürgermeister. Die Produktion müsse erst wieder hochgefahren werden. Der neue Betreiber sei entschlossen, dem Werk in Eberswalde auf die Erfolgsspur zu verhelfen, beschreibt Friedhelm Boginski seinen wichtigsten Eindruck nach der Belegschaftsversammlung. Von Entlassungen oder gar von einer bevorstehenden Insolvenz sei im Kultursaal nicht die Rede gewesen, sagt der Bürgermeister. Und wiederholt seine Forderung, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG möge sich schnellstens kompromissbereit zeigen. "Auch wenn ich mich damit in die Tarif-Autonomie einmische: Die Mitarbeiter brauchen Klarheit und die Geschäftsführung einen Haustarifvertrag, der dem neuen Werk eine Chance gibt, auf dem Markt Fuß zu fassen", betont Friedhelm Boginski.

Der Betriebsratvorsitzende erklärt, er hoffe stark, dass die EVG umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehre. Zuletzt sei in den Schlichtungsgesprächen von Lohneinbußen in Höhe von 3,7 Prozent die Rede gewesen. "Inzwischen hat die Gewerkschaft mit der Deutschen Bahn einen Abschluss erzielt, der den Bahnbeschäftigten ein Plus beschert. Jetzt will sie auch für Eberswalde Verbesserungen", sagt Andreas Hoffmann. Das verstehe kaum noch jemand.

Um möglichst vielen Mitarbeitern zur Beschäftigung zu verhelfen, hat die EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH sogar den Wachschutz durch eigenes Personal übernehmen lassen. "Ich habe die erste Nachtschicht am Tor hinter mir", sagt Dirk Rosenfeld, der seit 1977 als Schlosser und Schweißer im Werk arbeitet. Sein Ziel sei es, der Deutschen Bahn AG zu zeigen, dass am von ihr aufgegebenen Standort schwarze Zahlen geschrieben werden können. "Ich war mit Stolz Eisenbahner - und ich möchte erst recht unter neuer Flagge an einer Erfolgsgeschichte beteiligt sein", betont sein Kollege Mario Balzer, der 1978 im Werk angefangen hat.