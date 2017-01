1674-mal fÃ¼rs neue Jahr gepunktet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541674/

Der Spaßfaktor stand einmal mehr ganz oben auf der Turnierleiter - was aber die neun Teams so kurz nach den Feiern ins neue Jahr hinein sportlich ablieferten, nötigte ebenfalls höchsten Respekt ab. Da wurde zwar viel gelacht, aber auch ehrgeizig um jeden Punkt gekämpft. Nach sechs Partien, die nach einem großartigen Modus tatsächlich von jedem Team innerhalb von sechs Stunden zu absolvieren waren - egal, ob letztlich Erster oder Letzter - mussten etliche Frauen und Männer aber auch zugeben: Es reicht! Ich bin fix und alle!

54 Spieler, darunter 16 junge Damen, hatten sich nachmittags um zwei in der Dreiklanghalle eingefunden. Zunächst ging es ans Losen: Auf diese Art wurden nämlich die Mannschaften komplett nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt. Dass dabei trotzdem halbwegs ausgeglichene Teams entstanden, gehört auch zum Erfolgsrezept dieses Neujahrsturniers. Aus einer umfangreichen Liste an Vorschlägen wurden nun Teamnamen ausgesucht: "500 gr. Hack", "Warum liegt hier Stroh?", "Steifer Riese" und "Ballertdasrein" seien nur mal exemplarisch für die große Kreativität der Vorschläge genannt.

Nach Zufall wurden die Mannschaften dann in drei Gruppen der "ersten Vorrunde" gelost. Dies ergab zunächst neun Partien. Von diesen endete lediglich eine einzige mit 1:1 Sätzen, also praktisch unentschieden (die "kleinen Punkte" außer Acht gelassen). Zwei Teams schafften zwei 2:0-Erfolge. In einer "zweiten Vorrunde" folgte noch einmal der gleiche Modus, wobei jetzt jeweils ein Erster, ein Zweiter und ein Dritter der Auftaktrunde in einer Staffel antraten, wodurch also für jedes Team auf alle Fälle zwei neue Kontrahenten auf der Platte standen.

Die Partien verliefen wesentlich ausgeglichener, denn von neun Begegnungen standen letztlich bei fünf 1:1 Sätze in den Spielprotokollen. Bis hierher wurde in zwei Sätzen jeweils bis 15 Punkte gespielt. Komplett ungeschoren kam insgesamt keine Vertretung durch - am Ende hatten drei von ihnen 6:2 Sätze erreicht und bildeten anschließend die Finalrunde um die Ränge 1 bis 3. Entsprechend wurde mit den weiteren Teams verfahren.

Auch wenn es nach zwei Dritteln des Turniers durchaus schon erste Ermüdungserscheinungen gab, überwog doch der sportliche Ehrgeiz. Die Turnierleitung entsprach deshalb dem Wunsch, in den Platzierungsrunden nun mit zwei Sätzen bis 25 Punkte zu spielen. So wurden in den neun Schlussbegegnungen zumindest annähernd so viele Punkte registriert wie in den vorangegangenen 18 zusammen (770:904).

Mehr und mehr war also Kondition gefragt. Dass es dabei das Team "Steifer Riese" mit Kapitänin Jessica Rook besonders schwer hatte, liegt auf der Hand, denn es war nach der ersten Vorrunde verletzungsbedingt auf ein Quintett geschmolzen. Trotz großen Einsatzes reichte es schließlich nur noch zum sechsten Rang.

Spannung versprachen die Auseinandersetzungen um die Podestränge, doch dann ließ "Isch hab Polizei" dem Team "Ballertdasrein" mit 2:0 (25:15/ 25:21) keine Chance. Aber die "Polizisten" waren gleich wieder gegen "Voll ey!" gefordert, hatten also wenig Verschnaufpause. Und "Voll ey!" schmetterte sich zum 25:19 im ersten Satz. "Isch hab Polizei" konterte aber und lag im zweiten Durchgang mit 25:18 vorn. Also musste "Voll ey!" hoch gegen "Ballertdasrein" gewinnen. Der Traum platzte bereits im ersten Satz (24:25).

Abschlusstabelle:

1. Isch hab Polizei (Kapitän Sabine Kluth)

2. Voll ey! (Kapitän Cindy Stolpmann)

3. Ballertdasrein (Kapitän Evi Hanfler)

4. Rien ne va plus (Kapitän Maria Schneider)

5. Warum liegt hier Stroh?

(Kapitän Bea Danielski)

6. Steifer Riese (Kapitän Jessica Rook)

7. 500 gr. Hack (Kapitän Sabrina Maaß)

8. Balla Balla (Kapitän Kerstin Wilfert)

9. Hangover 96 (Kapitän Ina Puschmann)