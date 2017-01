Mit selbst gebastelten Kronen unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Vor der Generalprobe in der Kirche Mariä Himmelfahrt muss noch geschnitten und geklebt werden. Die Kronen, die die kleinen und größeren Sternsinger kurz Zeit später auf ihren Köpfen tragen, bekommen den letzten Schliff, werden mit kleinen Sternen dekoriert.

Entsendung nach dem Segen: Die Sternsinger machen sich am Montagnachmittag auf den Weg. Pfarrer Kucklick verabschiedete die Kinder aus der Kirche Mariä Himmelfahrt.

Unter den erwachsenen ehrenamtlichen Helfern ist Angelika Richter. Während einige Kinder noch mit ihrer Kopfbedeckung und dem Anziehen ihrer Umhänge beschäftigt sind, probt sie mit anderen bereits jene Lieder, die in den nächsten Tagen in Schwedt, Angermünde und der Umgebung vorgetragen werden sollen. "Wir schließen unsere Augen und werden ruhig", beginnt Angelika Richter ihr Gebet, um die Sternsinger zu ermutigen. Pfarrer Matthias Kucklick segnet die Gruppe vor ihrer Entsendung. "Das ist eine schöne Aktion", sagt er, "dabei wird das Denken an andere gefördert."

Am Montag waren erste Stationen Pflegeeinrichtungen, am Dienstag haben die Mädchen und Jungen einen Termin beim Schwedter Bürgermeister, Jürgen Polzehl.

In diesem Jahr wurde Kenia als Beispielland für Kinder gewählt, die unter Wasserknappheit aufgrund des Klimawandels leiden. Für sie, aber auch für zahlreiche andere Projekte weltweit, wird für Geld gesungen. Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger Schwedt/Angermünde 5955 Euro gesammelt.