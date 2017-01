Stadtarchiv bald wieder besetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (dw) Mit einem großen Blumenstrauß dankte Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer der ehemaligen Stadtarchivarin Margret Sperling für ihr Engagement für die Bewahrung der Stadtgeschichte und ihre freiwillige Unterstützung, das Archiv während des Personalengpasses im vergangenen Jahr wenigstens stundenweise für Nutzer und Besucher offen zu halten. Margret Sperling ging Ende Januar 2016 nach 25 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wurde vor einem Jahr der 26-jährige Steve Schmidt, den sie selbst in die anspruchsvolle Aufgabe eingearbeitet hatte. Als der junge Archivar im April nach Bekanntwerden seiner früheren Aktivitäten in der NPD in Oberhavel nach der Probezeit in der Stadtverwaltung nicht übernommen wurde, blieb das Archiv monatelang umbesetzt. Margret Sperling erklärte sich daraufhin bereit, freiwillig das Stadtarchiv stundenweise wieder offen zu halten und zu betreuen. Im Stadtarchiv werden alle wichtigen amtlichen Dokumente, Urkunden, Stadtbücher, Planungsunterlagen, Bauakten, Beschlüsse, die Tageszeitung, Fotografien von offiziellen Ereignissen und vieles mehr aufbewahrt und archiviert. Es ist mit seinem historischen Fundus aus mehreren Jahrhunderten das Gedächtnis der Stadt und Informationsquelle für interessierte Historiker, Heimatforscher, Bauherren, Studenten, Schüler oder private Ahnenforscher. Auch Ausstellungen und Veranstaltungen wurden und werden vom Stadtarchiv organisiert und begleitet.