Hand in Hand gegen den Dreck

Bernau (MOZ) Nach Silvester ist vor dem großen Aufräumen. So war am Montag einiges in den Städten und Gemeinden zu tun. Bereits am Neujahrsmorgen ab 8 Uhr räumten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die größten Hinterlassenschaften des Silvesterspektakels beiseite, wie André Ullmann von der Pressestelle der Bernauer Stadtverwaltung mitteilte. Am Montag gingen die Arbeiten in der Innenstadt, in Bernau-Süd und im Puschkinviertel weiter. "Bis jetzt haben wir rund zehn Kubikmeter Silvestermüll beseitigt. Insgesamt dürfte das Müllaufkommen etwas geringer ausfallen als im letzten Jahr", sagte Bauhofchef Marco Böttcher am Montagmittag. Die Arbeiten werden heute beendet.

Letzte Reste: In der Bernauer Innenstadt sah es am Montag wie in anderen St├Ądten und Gemeinden aus - der gr├Â├čte Teil des Silvesterm├╝lls war bis auf kleinere Ausnahmen bereits entsorgt, Bauh├Âfe und Anwohner sorgten gleicherma├čen f├╝r ein sauberes Bild. © MOZ/Lisa Mahlke

Montags und freitags gibt es in Wandlitz immer Mülltouren. "Die Kollegen vom Bauhof fahren durch die Gemeinde und kontrollieren die Mülleimer", informierte Pressereferentin Elisabeth Schulte-Kuhnt. Silvester sei strategisch gut gelegen, denn so konnte am Montag direkt ein Auge offen gehalten und eine "punktuelle Sichtreinigung" vorgenommen werden, wie es Heiko Kühn, Leiter des Technischen Immobilienmanagements, zu dem auch der Bauhof gehört, ausdrückte. Wie in der Straßenreinigungssatzung festgelegt, besteht auch für Grundstückseigentümer eine Reinigungspflicht. "Mithilfe der Bürger sollte schnell wieder alles in den Ursprungszustand versetzt werden. Da sind wir optimistisch", so Elisabeth Schulte-Kuhnt. Spätestens bei der Mülltour am Freitag werden alle Reste endgültig beseitigt.

Ihrer Pflicht kamen viele Anwohner auch in Werneuchen nach, sagte Uwe Faupel, Sachgebietsleiter Ordnungswesen. Da zwischen Silvester und Wochenbeginn ein ganzer Tag lag, berichtete er am Montag bereits von guten Aufräumerfolgen.

Fünf Mitarbeiter waren seit Montagmorgen in Ahrensfelde im Einsatz, um Silvestermüll zu beseitigen, erklärte die Leiterin des Bauhofs der Gemeinde, Carola Riedel. Es gab Straßen, in denen die Anwohner die Reste wegräumten, allerdings auch Bereiche, in denen es aussah, als ob "sie fluchtartig das Chaos zurückgelassen haben", so Carola Riedel. Das sei ärgerlich. Ein großer Teil des Mülls wurde jedoch am Montag beseitigt.

Ronny Fischer vom Brand- und Katastrophenschutz des Amtes Biesenthal-Barnim berichtete von 14 Mitarbeitern, die am Montag an den Aufräumarbeiten beteiligt waren. Auch Anwohner wirkten mit und sorgten für Ordnung. "Es hat wieder zugenommen, dass jeder mehr Verantwortung übernimmt", sagte er.

Am Montag waren in Panketal 16 Mitarbeiter unterwegs, vor den Schulgrundstücken waren außerdem Hausmeister im Einsatz, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Cassandra Lehnert berichtete. Abgesehen vom Bauhof leisteten auch die Anwohner ihren Beitrag zu einer sauberen Gemeinde.