Farben Ã¼ber jedes Wort hinaus

Glienicke (OGA) "Ich bin schon ganz aufgeregt, wie das alles werden wird", sagt Monika Leonhardt. An der Vernissage zu ihrer Ausstellung mit etwa 15 Gemälden, die am Donnerstag im Glienicker Seniorenclub eröffnet wird, sind drei Personen beteiligt: sie selbst, ihr Mann Lutz und die Autorin Ulrike M. Pfitzner. Gezeigt werden Acrylgemälde von Landschaften, mal sehr konkret, mal abstrakter gehalten. Sie habe schon als Kind gerne lange den Himmel und die Wolken betrachtet und gemalt. Kleidung wurde selbst entworfen und geschneidert, erinnert sich Monika Leonhardt. Das künstlerische Talent lag wohl auch in der Familie. Eine Tante, die Künstlerin und Kunstlehrerin war, habe ihr damals gesagt "du malst so hochgradig naiv", erzählt sie. "Da war ich hochgradig beleidigt."