Jugend-Bereich des Kreises zieht um

Oberhavel (OGA) Teile des Fachbereichs Jugend der Kreisverwaltung ziehen um, die Mitarbeiter packen Kisten. Ab 5. Januar sind die Mitarbeiter der Amtsvormundschaften, der Beistandschaften und der Beurkundungen in der Mittelstraße 16 (ehemaliges AOK-Gebäude) tätig. Bereits dort ansässig sind die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für die Landkreise Oberhavel, Barnim und Uckermark, die Jugendförderung, die Jugendgerichtshilfe sowie die Kitaverwaltung und -beratung, die Kindertagespflege und der Pflegekinderdienst. Darüber informiert jetzt die Kreisverwaltung.

Ab 5. Januar sind die Mitarbeiter des Jugendamtes in der Mittelstra├če 16 t├Ątig. © Klaus D. Grote/OGA

Mit dem Umzug sollen sich demnach sowohl die Situation in Beratungsgesprächen als auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Die Mittelstraße ist vom Hauptsitz der Kreisverwaltung sowie auch vom Bahnhof aus gut fußläufig erreichbar.

Am Hauptsitz der Kreisverwaltung in der Adolf-Dechert-Straße (Haus 2) verbleiben hingegen die Fachbereichsleitung, die Eingliederungshilfe, die Hilfen zur Erziehung, die wirtschaftliche Jugendhilfe, der Kinderschutz sowie die Familiengerichtshilfe. Letztere hat allerdings noch bis zum 17. Januar ihr Domizil in der Berliner Straße 57.

Weitere Informationen hält die Internetseite des Landkreises www.oberhavel.de bereit.