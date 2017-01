artikel-ansicht/dg/0/

Oberstdorf (dpa) Bei der «Königsetappe» der Tour de Ski der Langläufer entscheidet sich, wer die vielseitigsten Athleten im Feld sind. Auf den anspruchsvollen Strecken in Oberstdorf geht es am Dienstag im Skiathlon darum, in beiden Stilarten gleichermaßen stark aufzutreten.