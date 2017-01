Rotation bei der Fraktions-FÃ¼hrung

artikel-ansicht/dg/0/

Man denke auch über eine Namensänderung nach, so Dreger. "Wir bedauern sehr, dass Monika Hauser die Fraktion verlassen hat", sagt der Petershagener. Offensichtlich habe sie im FDP-Kreisverband nicht mehr die Rückenstärkung erhalten. Die Fraktion hätte mit einer Vierer-Besetzung in allen Ausschüssen einen Platz erhalten. So ist die AfD-Fraktion Nutznießer von damit notwendigen Los-Entscheidungen bei der Besetzung von Ausschüssen. Winfried Dreger war 2014 als AfD-Mitglied in den Kreistag eingezogen. Es gab Querelen, weil ein Teil der Fraktion Falk Janke (Freiheit/Arbeit/Werte) aufnehmen wollte. Dreger trat im März 2015 aus der AfD aus. Er wechselte - damals mit einstimmigem Beschluss - als Parteiloser in die Fraktion FDP/BVB-Freie Wähler. Was letztlich dazu führte, dass FDP-Mitglied Monika Hauser die Fraktion verließ. Sie begründete dies mit der Mitgliedschaft des ehemaligen AfD-Mannes.