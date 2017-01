artikel-ansicht/dg/0/

Rocker von City kommen mit Unplugged-Show

Bad Saarow (MOZ) 2017 feiert die Band City das 40. Jubiläum ihres Kulthits "Am Fenster". Die Musiker um Toni Krahl zeigen bei einer Konzerttournee, dass sie immer noch Lust haben, kreativ sind und sich nicht auf alten Lorbeeren ausruhen. Zweite Station ihrer Jubiläumsrundreise durch Ostdeutschland ist am Freitag, 20 Uhr, das Theater am See in Bad Saarow.

Am Freitag auf der BĂŒhne im Theater am See in Bad Saarow: Die Band City mit ihrem Kult-Hit "Am Fenster".



© Andreas Weihs