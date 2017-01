Radwegkonzept fÃ¼rs Amt wurde verschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Die Kämmerei des Amtes Lebus holt Stück für Stück auf: In der Beratung des Amtsausschusses im Dezember hat Kämmerin Bianca Stolpe den Vertretern der fünf Amtsgemeinden den geprüften Jahresabschluss des Amtes für 2012 vorgelegt. Er weist einen Gesamtüberschuss von knapp 100 000 Euro in der Ergebnisrechnung und einen Saldo der liquiden Mittel von rund 780 000 Euro in der Finanzrechnung aus. Höhere Erträge und geringere Aufwendungen hätten dazu geführt, dass der Überschuss fast 60 000 Euro höher war als geplant, erklärte Bianca Stolpe. Sie verwies unter anderem auf das noch nicht in Auftrag gegebene Radwege-Konzept für den Amtsbereich und die ins Jahr 2013 verschobene Strukturuntersuchung für die Amtsverwaltung. Die Bilanzsumme in Höhe von rund 3,14 Millionen Euro hatte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 193 000 Euro erhöht.