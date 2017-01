In Sachen Liebe und Beruf

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Inmitten einer Wintermärchenlandschaft aus riesigen Schneekugeln und rotierenden Spielzeugeisenbahnen steht das Zelt von Wahrsager Erasmus. Im Oder-Center in Schwedt hat er sich am Montag eingefunden und wird noch bis Sonnabend in die Zukunft seiner Besucher schauen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541693/

Erasmus heißt eigentlich Frank Schnigge und kommt aus Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern. Dort empfängt er das ganze Jahr über Kunden, die wissen wollen, was auf sie zukommt. Zum zweiten Mal ist er nun in der ersten Januarwoche in Schwedt zu Gast und arbeitet mit mehr als nur seinen Karten.

"Ich betrachte die Menschen, die zu mir kommen und arbeite mit meine Intuition und den Karten. Das alles ergibt dann ein Gesamtbild." Auf die Karten allein, so der 46-Jährige, wolle er sich nicht verlassen, denn: "Man kann sich ja auch mal vermischen."

Die meisten Menschen, die zum Wahrsager finden, befragen ihn zur Zukunft ihres Liebeslebens, aber auch der Beruf ist wichtig oder Familienprobleme. Zu Beginn des Jahres, so Schnigge, seien die meisten vor allem daran interessiert zu wissen, wie sich die bevorstehenden zwölf Monate für sie gestalten. Nicht immer kann und möchte er jedem Menschen alles erzählen, sagt Schnigge: "Ich fühle, was für denjenigen zumutbar ist." Über Krankheiten und Tod etwa spreche der Wahrsager nicht. "Da empfehle ich nur, dass mehr Sport getrieben oder mit dem Rauchen aufgehört werden soll", sagt er, den Rest überlasse er lieber Ärzten.

Sein Werkzeug sind die Lenormand-Karten, nach der französischen Wahrsagerin Marie Anne Lenormand benannt. Sei zeigen verschiedene Symbole, die für Glück, Beziehung, Unruhe stehen. Jeder Besucher mischt das Kartenset selbst, bevor sie gelegt und von Erasmus Schnigge gedeutet werden.

Für eine Audienz, die circa 20 Minuten dauert, wird eine Spende von fünf Euro erbeten.