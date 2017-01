Planung des Parks im Panke-Bogen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Stadt Bernau wird mit der Planung der Umgestaltung der Grünanlagen im neuen Wohngebiet Panke-Bogen in diesem Jahr beginnen. Das stellte Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) fest. Voraussetzung für die Realisierung der Park- und Freizeitanlagen sei jedoch der Beginn der nachhaltigen Sanierung des Grundwasserschadens im Bereich des Teufelspfuhls am Schönfelder Weg. So lange der Beginn der dauerhaften Sanierung noch nicht absehbar sei, werde es vom Landkreis Barnim für die Gestaltung von öffentlichen Anlagen kein grünes Licht geben. Bislang wurde zur Sanierung des Grundwasserschadens, der in den 60-er Jahren im Bereich einer chemischen Reinigung auf dem einstigen Militärgelände verursacht wurde, ein wissenschaftlich begleitetes Forschungsprojekt mit einer Pilotanlage zur Reinigung des Wasser durchgeführt. Bei der Havarie im 1965 in der damals von der sowjetischen Armee betriebenen Reinigung waren Lösungsmittel (leicht lösliche chlorierte Kohlenwasserstoffe) ausgetreten. In der Pilotanlage betrieb das Forschungszentrums Karlsruhe eine Art Katalysatoranlage, die das hochgepumpte Wasser säuberte. Eigentümer der betroffenen Flächen sind heute die Stadt Bernau, die Brandenburgische Bodengesellschaft und die Bahn. Die drei hätten sich darauf geeinigt, die Fördermittel für die Sanierung beim Land gemeinsam zu beantragen, so Stahl. Die Stadt erarbeite die Planung für den Park zugleich als Grundlage für die Beantragung der Fördermittel. Für die Sanierung wird mit einer Dauer zwischen acht bis zu zehn Jahren gerechnet. Schon jetzt prüft die Stadt die Möglichkeit, ob in dem für eine Kita vorgesehenen Gebäude auch ein Bürgerraum integriert werden kann, so Stahl. Der Verein Panke-Park Kulturkonvent hatte noch im vergangenen Jahr kritisiert, dass davon zuletzt keine Rede mehr gewesen sei. Der bessere Standort für die Kita sei dagegen im Bereich der Schulen am Schönfelder Weg. Stahl wies darauf hin, dass die Stadt nicht über die Flächen beziehungsweise Gebäude des Wohnparks verfüge. Den Kita-Standort habe die Stadt von dem Investor erhalten.