Berauscht von Alkohol und Drogen

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Berauscht von Alkohol und anderen Drogen war ein 33-Jähriger am Neujahrsabend in Eisenhüttenstadt mit seinem Auto unterwegs. Gegen 19.30 Uhr stoppten Polizisten in der Poststraße einen BMW mit einheimischem Kennzeichen im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer war laut Polizei nicht ganz nüchtern. Ein Drogenschnelltest wies ihm dann auch die Einnahme von Betäubungsmitteln nach. Wie sich zudem herausstellte, hatte die zuständige Verwaltungsbehörde bereits seinen Führerschein zur sofortigen Entziehung ausgeschrieben. Das erfolgte prompt. Neben seinem Führerschein musste der Mann noch eine Blutprobe abgeben, deren Ergebnis als Beweis im nun anhängigen Verfahren dienen wird.