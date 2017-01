Lesung wird zur Zeitreise

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (sir) Das Café "Hier & Jetzt", Puschkinufer 3 in Oderberg, reist am Freitag ins Jahr 2072. Der Pehlitzer Autor Peter W. Richter liest ab 19 Uhr aus seinem Roman "Styropor", der Zukunftsvision von einem Berlin, in der es zwei Klassen gibt: die Sterblichen und die Unsterblichen. "Wie ist zwischen diesen ungleichen Menschen eine Liebe möglich?", heißt es in einer Ankündigung des Cafés. Teilnahme und ein dazugehöriges Menü kosten 25 Euro.