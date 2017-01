Umstellung in der Deckung zahlt sich aus

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine sehr positive Entwicklung hat das B-Juniorinnenteam des Handball Sport Vereins Frankfurt in der Kreisliga vollzogen. Nach dem sechsten Platz der Vorsaison konnten die Mädchen in der ersten Halbserie der Meisterschaft 2016/17 den dritten Platz erkämpfen und das mit guten Einzelergebnissen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541701/

Die Mannschaft hat es verinnerlicht, dass Handballspiele in der Abwehr gewonnen oder verloren werden. Dieses hatte einmal mehr die Handball-EM der Frauen eindeutig nachgewiesen.

Über die Monate September bis Dezember haben die HSV-Mädchen eine sehr positive Einstellung zur Trainingsarbeit gezeigt und sich so die Spielfitness erarbeitet.Das Team zeigte in den letzten Punktspielen ständig bessere Abwehrleistungen, so bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf. Das Spiel gegen den Tabellenführer (16:0 Punkte) wurde in jeder Phase des Spiels offen gehalten.

Über einen Halbzeit-Rückstand von 9:10 wurde zum Spielende zwar mit 15:18 verloren, aber das Spiel stand in der 48. Minute noch 15:16. Beachtenswert war, dass dieses Ergebnis mit nur zwei Wechselspielerinnen bei insgesamt acht Feldspielern erreicht wurde. Selbst die Trainer des Gegners erkannten die gute Leistung und Einsatzbereitschaft aller Spielerinnen an, die zur Hälfte noch dem jüngeren C-Juniorinnen-Jahrgang angehören.

Die Entscheidung, Anna-Lena Zinke als gute Feldspielerin zur Torhüterin umzustellen, führte zur Stärkung der Abwehr und gab der Mannschaft mehr Rückhalt. Die Umstellung auf das 5:1Deckungssystem ist von der Mannschaft gut angenommen worden und Garant für künftige Mannschaftserfolge.

B-Juniorinnen: Anna Zinke, Josi Budach - Paula Breitkopf, Henriette Doerfert, Lisa Zinke, Josie Berger, Michelle Kasten, Lea Krüger, Emilie Ulrich, Lea Freitag, Vivien Gust, Lilly Lukas, Sophie, Stoebe, Emilie Henschel - Trainer: Angela Vetter, Lisa Breitkopf, Hans Engel, Lisa Lehmann

1. OSG Fred.-Vogelsdorf8160: 9516: 0

2. Stahl Eisenhüttenstadt8 129: 8010: 6

3. HSV Frankfurt 8140:1428: 8

4. Landbau Schöneiche8 122:1488: 8

5. Jahn Bad Freienwalde8149:1336:10

6. Rot-Weiß Friedland897:1990:16