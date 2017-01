Versuchter Einbruch

artikel-ansicht/dg/0/

M├╝llrose (MOZ) Wie der Polizei am Neujahrstag angezeigt wurde, haben noch Unbekannte versucht in ein Gebäude der Wasserwacht am Westufer des Großen Müllroser Sees einzudringen. Dazu hatten die Täter Scheiben zerschlagen und so einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie aber trotzdem nicht in das Objekt.