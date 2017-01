Karten, Mails und "Flattermann"-Spezialtrunk

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Redaktion des Märkischen Echos möchte sich auf diesem Weg für die wiederum zahlreichen guten Wünsche zu Weihnachten und zum Start ins Jahr 2017 bedanken. Post kam unter anderem von Landtagsabgeordneten der SPD, von Landrat Gernot Schmidt und Kreistagspräsidentin Sibylle Bock, von der Sparkasse und der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft MOL, von Bürgermeistern und Amtsdirektoren, den Wasserverbänden WSE und Märkische Schweiz, der EWE, den Stadtwerken und vom Kommando Heer in Strausberg. In die Schar der Gratulanten reihten sich Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, die Rüdersdorfer Kultur GmbH, das Netzwerk Gesunde Kinder, die Arche Neuenhagen, die Genossenschaft Rehfelde EigenEnergie, das Zalf in Müncheberg und viele andere ein. Briefe, Karten und E-Mails erreichten die Redaktion von Bildungseinrichtungen, Feuerwehren, vom Tierheim Wesendahl, von Volkshochschule, Frauen- und Familienzentrum, Bibliothek Strausberg und dem Arbeitskreis Kinderträume. Der Regionalverband Strausberg-Märkische Schweiz des Naturschutzbundes wartete mit einem "Flattermann"-Spezialtrunk auf, der Altlandsberger Nachtwächter Horst Hildenbrand mit einem Rückblick auf 2016 und der langjährige Vorsitzende des Nordheimbundes, Dieter Kartmann, wieder mit einer handgeschriebenen Karte. Sportliche Grüße sandten der Kreissportbund und sein Bildungs- und Gesundheitssportverein.