RÃ¼ckbesinnung auf die innere Stimme

Wandlitz (MOZ) Viele sprechen heute von einem "Werteverlust" oder gar vom "Werteverfall". Wie wär's mit einem Rückblick auf unsere "inneren Werte". Die "innere Stimme" wieder zu entdecken heißt, der "Intuition" zu folgen. Wie das geht, lernen wir am Beispiel des im Krieg traumatisierten ehemaligen Golf-Champions Junuh in einem preisgekrönten Film des Oscar Preisträgers Robert Redford.

Am Mittwoch läuft ab 20 Uhr bei den Wandlitzer Löwenmovies im Goldenen Löwen"Die Legende des Bagger Vance" (USA). Der ehemaligen Golf-Champions Junuh (Oscarpreisträger Matt Damon) ist von den Grauen des ersten Weltkrieges, aber auch von Liebeskummer traumatisiert und blockiert. Als seine Exfreundin (Oscarpreisträgerin Charlize Theron) ein Turnier veranstaltet, um den spektakulären Golfklub ihres verstorbenen Vaters vor dem Ruin zu bewahren, verlässt sich Junuh nun auf die Unterstützung eines jungen Fans, dem geheimnisvollen, stets lächelnden Bagger Vance (Oscarpreisträger Will Smith), der als Junuhs Caddy, Golf-Guru und sokratischer Retter in der Not dient. Ein Film über Intuition, bei dem Regisseur Robert Redford uns mitnimmt auf eine spirituelle Reise, die zwar spezifisch auf den Golfsport aufbaut, aber dennoch universelle Gültigkeit besitzt.

Der "Goldene Löwe" befindet sich in der Breitscheidstraße 18 in Wandlitz.