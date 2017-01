Leise PaddelschlÃ¤ge zum neuen Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Auch wenn sich der Himmel nicht von der sonnigsten Seite zeigte, war das kein Grund auf eine Kanutour auf der Oder zu verzichten. In zahlreicher Gesellschaft fanden sich Naturliebhaber am Sonntag in Oderberg ein, die sich von der Einladung zum Neujahrspaddeln angezogen fühlten. "Kommt näher, redet miteinander und nehmt euch einen Glühwein", begrüßte Karsten Förster, Inhaber des Kanuverleihs Oderberg, seine Gäste.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541706/

Premiere in Oderberg: Für Thomas Mädger (links) und Solveig Lange war es die erste Kanufahrt in Oderberg. Begleitet wurden sie zum Neujahrspaddeln von Mathias Lillge (Mitte).

Premiere in Oderberg: Für Thomas Mädger (links) und Solveig Lange war es die erste Kanufahrt in Oderberg. Begleitet wurden sie zum Neujahrspaddeln von Mathias Lillge (Mitte). © MOZ/Katrin Hartmann

Dazu ließen sich die Besucher nicht zweimal bitten und füllten den Becher Glühwein nochmal auf. "Wir haben vom Neujahrspaddeln in der Zeitung gelesen und dachten, wir fahren mal her", sagte Thomas Mädger, der in Begleitung seiner Partnerin Solveig Lange gekommen war. Für die beiden Altlandsberger stellte Oderberg bislang Neuland dar. "Wir waren noch nicht hier und wollten einfach mal auskundschaften, wie die Gewässer so sind", sagte Thomas Mädger. "Sonst sind wir eher im Spreewald unterwegs", fügte Solveig Lange hinzu.

Für ihre erste Paddelausfahrt in diesem Jahr hatten sich die beiden Naturfreunde Mützen und dicke Jacken eingepackt. "Auf dem Wasser weht ja doch immer ein frischer Wind", sagte Thomas Mädger. "Mein Wunsch ist es, die Alte Oder von Reitwein bis Oderberg mit dem Kanu hochzufahren", sagte der Altlandsberger. "Das sind ungefähr 80 Kilometer, sicherlich auch mit dem einen oder anderen Ausstieg verbunden, aber sehr reizvoll", schwärmte der Naturliebhaber und Hobbypaddler. "Die Paddeltour, die wir jedes Jahr im Sommer mit unseren Freunden machen, machen wir eigentlich im Spreewald", sagte Solveig Lange. "Aber wir wollten mal gucken, ob es nicht auch noch andere schöne Wasserwege in Brandenburg gibt", fügte die Altlandsbergerin hinzu.

Über das Interesse zeigte sich auch Karsten Förster erfreut. "Wir haben jedes Jahr viele Gäste, die Oderberg und die Region gerne mit dem Kanu entdecken wollen", so der NaturFreund der Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland. Dabei war das vergangene Jahr kein einfaches, bemerkte der Inhaber der Kanuverleihs und sprach auf die Auseinandersetzung mit dem Umweltamt des Landkreises vergangenes Frühjahr an. Einige Einschränkungen und Einbußen musste der Verleih diesbezüglich hinnehmen. Denn der Landgraben auf dem Abschnitt von Falkenberg bis zur Einmündung in die Alte Oder wurde für Boote, auch nicht motorisierte, gesperrt. Aus besonderen Naturschutzgründen, hatte der Landkreis Märkisch-Oderland im vergangenen Jahr erklärt. "Dabei sind es doch gerade die NaturFreunde, die den Naturschutz in Ehren halten", sagte Karsten Förster in seiner kleinen Neujahrsansprache. Zwar hatte der Landkreis die Möglichkeit gegeben, auch Einzelbefreiungen für Wasserwanderer zu erteilen, "aber diese seien eher unpraktikabel", so Karsten Förster. Denn wer eine Einzelbefreiung haben wollte, musste an einer Schulung teilnehmen, in der Verhaltensregeln vermittelt werden sollen. Für Touristen, die von weiter weg kommen, sei dies nur schlecht realisierbar, so Karsten Förster. "Wenn sich nach 16 Jahren im Landgraben Arten angesiedelt haben, die dort sonst nicht vertreten waren, dann ist es auch der Verdienst der NaturFreunde und Paddler, weil wir uns richtig verhalten haben", sagte Karsten Förster. "Ein Paddler, der sich ordentlich verhält und das machen die meisten", sagte Förster, "hinterlässt nur das Geräusch seines Paddelschlags."

So leise machten sich auch Thomas Mädger, Solveig Lange und Mathias Lillge auf ihre Neujahrspaddeltour. "Vielleicht sehen wir ein paar Vögel", sagte Solveig Lange. Auf einer anderen Odertour hatten die Altlandsberger bereits eine Gebirgsstelze zu Gesicht bekommen. "Ein bisschen frische Luft ist aber ok", sagte Solveig Lange und schmunzelte.