Zwei Volksvertreter bilden BÃ¼ndnis Eberswalde

Das Bündnis Eberswalde wird von Viktor Jede angeführt, der gerade erst seinen Austritt aus der SPD-Fraktion erklärt hat, nachdem er im Sommer bereitssein Parteibuch abgegeben hatte. Als Stellvertreterin fungiert Ilona Pischel, die im Frühjahr vorigen Jahres die Fraktion der Linken verlassen hatte und seither als fraktionslose Stadtverordnete in der Stadtverordnetenversammlung saß. Sie ist ohne Zweifel die politisch Erfahrenere der beiden frisch Verbündeten: Bereits seit 1990 wirkt Ilona Pischel im Stadtparlament mit - anfangs als Mitglied der PDS und später, nach deren Umbenennung in Die Linke, als Parteilose. Sie war schon Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und hat den Ausschuss für Kultur, Soziales und Integration geleitet, bis sie die Fraktion verließ. Viktor Jede mischt erst seit den Kommunalwahlen 2014 in der Stadtpolitik mit. Dort trägt er noch als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen Verantwortung. Profiliert hat er sich in erster Linie als Vorsitzender des Stadtteilvereins für Finow.

In der Mitteilung an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung heißt es, dass sich die neue Fraktion den Interessen der Bürger der Stadt Eberswalde im Sinne von bürgerfreundlicher, sozialer und transparenter Politik verpflichtet fühle und konsequent für die Wahrung demokratischer Prinzipien eintrete.

Gegenüber der MOZ erklären Ilona Pischel und Viktor Jede, dass jeder für sich erfahren habe, wie Impulse, die sie in ihren bisherigen Fraktionen geben wollten, an enge Grenzen gestoßen seien, die mehr und mehr unüberbrückbar wurden. In der heutigen Zeit seien bei vielen Wählern Politikverdrossenheit und Orientierungslosigkeit entstanden. Es habe eine Resignation gegenüber den politischen Parteiakteuren eingesetzt. "Wir beabsichtigen, mit den uns durch die Fraktionsbildung zur Verfügung stehenden Mitteln diese Verkrustungen, an denen einige gern festhalten, aufzubrechen und sich neu abzeichnende Chancen für eine erfolgreiche Entwicklung in der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung zu nutzen", geht aus der Erklärung hervor.

Nach Bündnis 90/Die Grünen und Alternativem Wählerbündnis Eberswalde gibt es jetzt also eine dritte Fraktion mit ähnlichem Namen. "Wir streben in Abgrenzung zu allen anderen Fraktionen ein unverwechselbares eigenes Profil an", betonten Ilona Pischel und Viktor Jede.

Laut Entschädigungssatzung steht dem Vorsitzenden jeder Fraktion monatlich 130 Euro zusätzlich zu.