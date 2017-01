BauplÃ¤ne stÃ¶ren die Nachbarn

artikel-ansicht/dg/0/

Bauvorhaben am Altstädter Platz in Fürstenwalde. Die ehemalige Kleingartenanlage soll mit fünf Mehrfamilienhäusern bebaut werden.

Der mit Pfützen übersäte Altstädter Platz ist nicht wirklich ein Schmuckstück. Begrenzt wird er im Norden von Berliner Straße/Altstadt und im Süden von einem alten Garagen-Riegel. Die Seiten sind mit wenigen Häusern unterschiedlicher Größe sowie Mauern bebaut. An den Garagen vorbei führt ein Weg zu einer Kleingartenanlage - und damit zum Objekt des Streites, über den bald die Stadtverordneten entscheiden müssen.

Im Flächenutzungsplan der Stadt ist hier seit fast 20 Jahren Wohnbebauung vorgesehen, mehrere Stockwerke sind möglich. Im Frühling 2014 gab es den ersten Anlauf. Damals beschlossen die Stadtverordneten die Aufstellung des Bebauungsplanes, vorgesehen waren 14 Parzellen für Einfamilienhäuser. Und zwar auf dem Areal der Kleingartenanlage - das in privater Hand ist - und dem ehemaligen Gewerbegrundstück daneben, das der Stadt gehört. Das Projekt wurde dann nicht weiter verfolgt, weil es Widerstand von den Kleingärtnern gab.

Am 28. Juni 2016 kamen dann Andreas Tönse und Franz Freiherr von Brackel in den Stadtentwicklungsausschuss und stellten als Investoren ein neues Projekt vor: acht zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 51 Wohnungen. Sie zeigten sich auch optimistisch, dass das Problem mit den Kleingärtnern gelöst wird. Das hat wohl geklappt, die ehemals zwölf Parzellen sind jetzt verwaist.

Allerdings gibt es inzwischen Grund für eine weitere Änderung: Die Rahnschule, in dessen Hinterland sich das städtische Grundstück befindet, meldete dafür Bedarf an. Deshalb wurde es vorerst herausgenommen - dafür sind die Gebäude jetzt ein Stockwerk höher geplant: fünf Häuser mit 39 Wohnungen bleiben. So wurde die Vorplanung im Dezember im Rathaus öffentlich ausgelegt.

Die Reaktion kam promt. Christian Engel, der am Altstädter Platz wohnt, protestierte am 6. Dezember im Stadtentwicklungsausschuss, beauftragte zudem einen Rechtsanwalt aus Köln. Und am 30. Dezember, am letzten Tag der öffentlichen Auslegung, erreichte das Rathaus - und die Stadtverordneten - ein Protestschreiben mit 66 Unterschriften, nicht nur von Anwohnern.

Die Begründung des Protestes ist vielfältig: Mit der Umwandlung der Kleingartenanlage würden Biotope zerstört, ebenso die "Blickbeziehung Spree-Innenstadt/Goetheplatz". Die Wohnqualität der bisherigen Bewohner des Altstädter Platzes würde in "unzumutbarem Maße in Mitleidenschaft gezogen". Denn die drei- bis viergeschossigen Gebäude seien "Fremdkörper" im von Einfamilienhäusern geprägten Umfeld. Dieses Argument ist allerdings kaum zu halten. Direkt am Platz gibt es ein Haus mit vier Stockwerken und etliche in der Berliner Straße und am Goetheplatz. Auch eine lange intensiv genutzte Kleingartenanlage ist nicht wirklich ein Biotop. Eine fachliche Untersuchung habe das bestätigt, sagt Fachbereichsleiter Christfried Tschepe.

Ein Argument könnte allerdings ziehen: Die Verkehrssituation wird "in unzulässigem Maße verschärft". Erreichbar sind die Häuser nach jetzigem Stand nur über den Altstädter Platz - der dafür ausgebaut würde - und die Berliner Straße/Altstadt. Das könnte eng werden. "Aber", betont Tschepe, "es gibt bisher nur Vorplanungen". Alle Hinweise würden geprüft. Ein Verkehrsgutachten wird noch in Auftrag gegeben. Dann werde ein ordentlicher Plan erarbeitet und dem Stadtentwicklungsausschuss und den Bürgern vorgestellt. "Wir werden uns der Diskussion stellen", sagt Tschepe. "Aber ich halte es für richtig, dass wir in Innenstadtlage gut nachgefragte Wohnungen anbieten."