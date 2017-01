GÃ¤rten in den Kitas vorgeschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Eine rege Diskussion und eine intensive Arbeitsatmosphäre haben auch den zweiten Workshop in der Gemeinde Ahrensfelde zur Landschaftsrahmenplanung im Barnim geprägt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541709/

"In zwei Arbeitsgruppen wurden konkrete Handlungsansätze zu wahrgenommenen Gefährdungen der Natur entwickelt", sagte Projektmitarbeiterin Stephanie Ries von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde. Damit habe man auf die Ergebnisse des ersten Treffens, das im September stattfand, aufbauen können.

Diskutiert wurde unter anderem die zunehmende Austrocknung der Landschaft rund um Ahrensfelde, insbesondere die der Sölle. Darüber hinaus ging es aber auch um das mangelnde Umweltbewusstsein der Einwohner, die wenigen naturnahen Flächen in Siedlungsgebieten sowie die kulturhistorisch bedeutenden Feldwege.

Die Teilnehmer des Workshop hatten beispielsweise die Idee, sogenannte Pufferzonen um Sölle einzurichten. Der Ausstoß von Kohlendioxid könnte durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie von Radwegen gesenkt werden, hieß es. Auch beim Nachwuchs will man ansetzen. Für die Kindertagesstätten wurden Gärten vorgeschlagen, in denen die Mädchen und Jungen erste Erfahrungen im Umgang mit der Natur sammeln können. Angeregt wurde ferner ein Studentenprojekt, in dem geeignete Flächen und Feldwege für naturschutzfachliche Maßnahmen erfasst werden.

Die Workshops finden auch in weiteren Kommunen, darunter Werneuchen und Biesenthal, statt. Interessierte aus dem gesamten Landkreis sind bereits zum Akteursworkshop am 9. März von 9.15 bis 14.30 Uhr in der HNE Eberswalde eingeladen.