SchÃ¼ler lÃ¶sen ihre Konflikte selbst

Frankfurt (Oder) (MOZ) Streit und auch mal körperliche Auseinandersetzungen gibt es wohl an jeder Schule. Die Grundschule am Botanischen Garten will zukünftig so etwas verhindern oder schnell schlichten. Nicht immer ist aber ein Lehrer in der Nähe.

Die Kinder der Grundschule am Botanischen Garten sitzen um einen großen Tisch und malen Symbolkarten. Eine Hand ist darauf zu sehen, die soll bedeuten: Bis hierhin und nicht weiter. Andere malen ein einfaches Stopp auf das Papier.

Die Kinder, die sich da kreativ betätigen, werden Streitschlichter an der Grundschule. Sie konnten sich selbst melden, wurden aber auch von den Mitschülern vorgeschlagen. "Wir sind eine inklusive Schule und da gibt es auch Kinder mit emotionalen und sozialen Aufälligkeiten", sagt Schulleiterin Susann Rehberg. Körperliche Auseinandersetzungen, aber auch Mobbing, wenn gerade kein Lehrer hinschaut, sollen durch die Streitschlichter zukünftig verhindert oder geklärt werden.

"Auf uns sind ältere Schüler selbst zugekommen und haben auf das Problem aufmerksam gemacht", erklärt Susann Rehberg. "Wir haben dann überlegt, wie wir das angehen können und uns mit der Aktion ,Wir wollen Streitschlichter sein' bei Wirtschaft in Aktion beworben". Drei Kooperationspartner - das IMD Labor Oderland GmbH, die Wohnungswirtschaft und eine Güterichterin des Arbeitsgerichtes - konnten für das Projekt gewonnen werden.

In regelmäßigen Arbeitsgemeinschaften sitzen die zukünftigen Streitschlichter der Schule nun zusammen und lernen, wie man Auseinandersetzungen beendet oder schon im Vorfeld verhindern kann. "Den Anfang machen Schüler der vierten Klasse", sagt die Schulleiterin.

Nach einem Jahr ist die Ausbildung beendet. Dann sind die Kinder noch zwei Jahre an der Schule und sollen weitere Kinder ausbilden. Streitschlichter soll es künftig ab der dritten Klasse an der Schule geben. Den Schülern selbst gefällt die Arbeit in der AG gut, wie Maya aus der 4a sagt. Sie wurde wie zwei andere Mitschüler von der Klasse gewählt. "Man lernt etwas", freut sie sich.

Auch den ersten Streit haben sie schon geschlichtet. "Das ist zwar nicht so vorgesehen", sagt Lehrerin Sophia Trutmann, die an diesem Tag mit den Schülern arbeitet. "Aber die Kinder wollen natürlich sofort helfen, wenn sie die Ausbildung begonnen haben". Streitschlichter, findet Sophia Truthmann, ist man bestenfalls ein Leben lang. "Viele wollen helfen, wissen aber noch nicht wie". In der Arbeitsgemeinschaft bekommen die Schüler das nötige Rüstzeug. "Wenn sich durch die Ausbildung ein Schneeballeffekt einstellt, weil immer mehr Kinder mitmachen wäre das toll", hofft Schulleiterin Susann Rehberg, "dann können Konflikte schnell und nachhaltig gelöst werden".