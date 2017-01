Vertragsverhandlungen Ã¼ber den Alten Krug

artikel-ansicht/dg/0/

Blick in den Saal: Der Alte Krug soll einen neuen Eigentümer bekommen. Der Saal kann so nicht erhalten werden. © MOZ/Joachim Eggers

Um die 20 Interessenten hatten am 20. Oktober an einer Führung durch das historische Gemäuer teilgenommen, das womöglich schon im 17. Jahrhundert errichtet worden ist und vielen alten Woltersdorfern wegen des rückwärtigen Ballsaals in Erinnerung ist. Die Gemeinde hat für den Verkauf ein Erhaltungsgebot für den Gebäudeteil festgesetzt, der zur Breitscheidstraße liegt. Der Saal dagegen ist wegen der heutigen baurechtlichen Anforderungen so nicht zu retten. Die Außenmauern stehen auf der Grundstücksgrenze; zu den Nachbarn fehlt der Abstand.

Als Mindestpreis für den Verkauf hat die Gemeinde seinerzeit 135 000 Euro festgesetzt. Da die Gemeinde nur als Verfügungsberechtigte agiert, ist noch gar nicht klar, ob sie den Erlös behalten darf.