ArchÃ¤ologischer Parcours fÃ¼hrt zu 13 Stationen

Altlandsberg (MOZ) Wer in diesen Tagen einen Spaziergang über das Schlossgut unternimmt, dürfte selbst ohne fachkundige Begleitung interessante Erkenntnisse gewinnen können. Auf dem Areal rund um das Brau- und Brennhaus und die Schlosskirche ist ein archäologischer Parcours ausgewiesen, der jede Menge Fakten und Wissenswertes über die bisherigen Ausgrabungen vermittelt.

Ganz offiziell ist der Archäologie-Pfad am 21. Dezember zur Erstpräsentation des Altlandsberger Münzschatzes in der Schlosskirche eröffnet worden. An dem Tage konnten Besucher zusätzlich die Führung mit einem ausgewiesenen Experten, dem Gartenhistoriker Jürgen Kleeberg vom Büro G+P Landschaftsarchitekten Berlin, absolvieren. Die Fachleute begleiten seit 2014 die gartendenkmalpflegerischen Suchschachtungen auf dem Gelände von Schlosspark bzw. Lustgarten und erstellten vorab dazu eine Studie.

Insgesamt führt der Parcours zu 13 Stationen baulicher Zeugnisse auf dem Gelände, die mit aussagekräftigen Hinweistafeln versehen sind. Der eigens erstellte und auf Grund des großen Interesses das erste Mal schon vergriffene Flyer wird gegenwärtig neu gedruckt und ist in der Stadtinformation erhältlich.